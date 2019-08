Pide López Obrador a partidos que regresen el 50% de los recursos

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los partidos políticos devolver el 50 por ciento de los recursos que el Instituto Nacional Electoral (INE) planea entregarles como financiamiento para el próximo año.

"Hago un llamado a los dirigentes de los partidos para que actúen de manera consecuente, no pueden estar recibiendo tanto dinero los partidos políticos, tienen que reducir sus gastos y tienen que devolver el dinero a la Hacienda pública, un porcentaje de esas prerrogativas, es un llamado respetuoso, no es una orden, no es por la fuerza", dijo.

"Es un llamado a que actúen de manera consecuente, ya no estamos en los tiempos del derroche, de los gastos superfluos, no puede haber Gobierno y partido ricos con pueblo pobre".

En su conferencia mañanera, el Mandatario federal también retó a los dirigentes nacionales de los partidos a pronunciarse "hoy mismo" sobre el tema.

"Esperaría que el día de hoy empiecen a manifestarse al respecto los dirigentes de todos los partidos, quiero escuchar que sean los primeros los partidos progresistas, hoy quiero escuchar el posicionamiento de los dirigentes de los partidos, cuando menos deben reducir sus gastos, es una sugerencia (...) en un 50 por ciento, a la mitad".

El tabasqueño también advirtió que recibir ese dinero equivale a un acto de corrupción.

"Esto es corrupción, cuando se quiere recibir tanto dinero, es como los sueldos, puede que sea legal tener sueldos, compensaciones, de 700 mil pesos mensuales, pero desde luego que es inmoral", sostuvo.

La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE aprobó repartir en 2020 una bolsa de 5 mil 239 millones de pesos entre los siete partidos políticos con registro, es decir, 273 millones de pesos más que lo que recibieron este año.Este monto es 5.5 por ciento superior a los 4 mil 965 millones que se entregaron en este 2019, y contrasta con los discursos de austeridad.