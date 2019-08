Estamos resistiendo a disputa EU-China: López Obrador

Ciudad de México— En medio de disputas comerciales entre Estados Unidos y China que han afectado a los mercados del mundo, el presidente López Obrador aseguró que el peso está resistiendo.

"Ahora que hay estas disputas en lo arancelario, en lo comercial, entre las dos grandes economías de EU y China, que representan el 35 por ciento de la economía mundial, y se están acariciando, confrontando, poquito afortunadamente (...) nuestro peso, llevábamos el primer lugar, con esto nos bajó Japón, el Yen se fortaleció (...) quedamos en segundo sitio y estamos resistiendo porque fue fuerte lo que empezó el jueves con estas medidas arancelarias", sostuvo.

"Nosotros estamos resistiendo y esperemos que pronto se convoque para que haya un acuerdo en toda la política arancelaria que no afecte divisas, que no afecte la economía en su conjunto".

El mandatario llamó a ambas naciones al diálogo para no afectar a la economía mundial.

"Hago un llamado a que se dialogue, no beneficia a nadie la guerra comercial, esto afecta la economía mundial, se tiene que buscar el arreglo, la reconciliación, porque no es sólo las diferencias entre Estados Unidos y China, las dos principales economías del mundo, es que pasan a afectar al resto de las economías y desde luego a la economía mundial", comentó.

Recordó que cuando hubo la amenaza de los aranceles de EU en contra de México se buscó el acuerdo en vez de ir a la confrontación.