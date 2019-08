'No permitiremos negocios al amparo del poder'

Ciudad de México— Tras publicarse que los titulares de Pemex, Octavio Romero, y Cenagas, Elvira Daniel, ocultaron conflictos de interés, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no va a permitir que se hagan negocios al amparo del poder público.

"Ayer también en el Reforma de que una empresa de las hijas de funcionarios de Pemex. ¿A ver, cuál es ahí el problema? Nosotros no vamos a permitir que nadie haga negocios al amparo del poder público. El caso del Reforma, con todo respeto al señor Junco, que no me confunda, no soy Salinas, porque eso sí calienta", dijo el mandatario federal en su conferencia mañanera.

Reforma publicó este lunes que ambos funcionarios omitieron declarar la existencia de las empresas IDOC Digital Services y Red-Led Solutions en las que sus hijos figuran como socios.

En una carta enviada a Reforma, el Gobierno de México rechazó que exista conflicto de interés de los titulares de Pemex y Cenagas, pues ninguna de las compañías tienen relación o contratos con el Gobierno ni con el sector energético.

"Ninguna de éstas (empresas), ni tuvo ni ha tenido relación con gobiernos en ningún nivel, y mucho menos en el sector energético", indicó el Gobierno en su misiva.

También ayer dirigentes de oposición demandaron a la Secretaría de la Función Pública una investigación sobre la omisión de los funcionarios.

El presidente de la Comisión Anticorrupción del Senado, Clemente Castañeda (MC), consideró necesario que se indague sobre estas compañías.

El senador panista Gustavo Madero lamentó que este tipo de situaciones pasen inadvertidas por la sociedad.