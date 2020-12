Pide AMLO a INE y Ssa reglas sanitarias para precampañas

Especial

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al INE y a la Secretaría de Salud emitir reglas sanitarias para el periodo de precampañas con el fin de evitar contagios por Covid-19.

"Conozco un poco de eso, pues es lo mismo, no podemos meternos en ese tema. Existe la autoridad electoral, ellos tienen que sacar recomendaciones y tiene que ser a través de acuerdos.

"También la autoridad sanitaria, Salud debe emitir también recomendaciones para que nos cuidemos, que no haya contagios, que no se puedan hacer actos masivos. Eso sí es irresponsable, el agruparnos, no guardar la sana distancia. Pero tiene que ser por convencimiento, que los partidos y la autoridad electoral así lo decidan", comentó López Obrador.

En conferencia desde Sonora, el mandatario federal llamó a que se respete el voto y que las elecciones del 2021 sean limpias.

"A nosotros sí nos importa mucho y vamos hablar de que se respete el voto, de que el voto sea libre, que las elecciones sean libres y limpias, que no haya presiones para la obtención del voto, que no se compre el voto, que no se trafique con la pobreza de la gente para obtener los votos.

"Y, desde luego, que no se rellenen las urnas, que no se falsifiquen en las actas, que no voten los difuntos, que no haya carrusel, ratón loco, todo eso que ya ustedes saben por qué", señaló.

López Obrador recordó a los candidatos que ahora el fraude electoral es considerado un delito sin derecho a fianza.

"Además, si se utiliza el presupuesto para favorecer a candidatos, partidos, si se hace fraude, ya en la Constitución se estableció que el fraude electoral es un delito grave; es decir, no hay derecho a fianza. Va a la cárcel el que compra votos, el que utiliza dinero público para favorecer a partidos, a candidatos, el que hace trampa", agregó.