Ofrece Segob diálogo a normalistas si levantan protestas

Ciudad de México— La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que ofreció diálogo a los normalistas que mantienen bloqueadas vías férreas en Michoacán, siempre y cuando levanten las protestas.

"Les mandé el mensaje anoche a las personas que tienen bloqueadas, que vamos a establecer mesa de diálogo en Gobernación siempre y cuando liberen las vías", afirmó Sánchez Cordero en entrevista después de una reunión con miembros del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

La funcionaria afirmó que durante la reunión se comentó que se deben fortalecer las instituciones de seguridad pública a nivel municipal.

"Por más que la Guardia Nacional haga los mejores esfuerzos, no alcanza. Tenemos que llegar al territorio a través de instituciones de seguridad pública de los municipios", subrayó.

A su vez, Carlos Salazar, presidente del CCE, señaló que la reunión con la secretaria de Gobernación fue buena y transparente.

Reiteró el apoyo del sector privado a la política de seguridad del Gobierno.

"Estamos alineados pidiendo que este tema que es tan importante no se politice, no seamos mezquinos con algo que a todos los mexicanos nos interesa", subrayó Salazar.