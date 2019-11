Afirma López Obrador que Trump no tiene afán injerencista en el país

Ciudad de México— El presidente López Obrador aseguró que su homólogo de EU, Donald Trump, no tiene afán injerencista en el país pues no le ofreció enviar equipo, sino disposición de ayudar para combatir a los cárteles de la delincuencia.

Asimismo, agradeció el interés del país vecino su colaborar en el caso de la masacre nueve integrantes de la familia LeBaron y garantizó que se hará justicia.

"(Trump) ofreció apoyo, ayuda, para enfrentar la delincuencia organizada y manifestó que estaría pendiente de cualquier llamado nuestro en ese sentido. Yo le agradecí, vuelvo a decir lo mismo: primero, que le agradezco su interés en participar en este tema y al mismo tiempo le agradezco que sea respetuoso a nuestra soberanía, que no haya dicho 'estamos pensando en enviar un equipo, un grupo a México', sino que su planteamiento fue 'estamos en disposición de ayudar cuando ustedes lo decidan, cuando ustedes lo determinen'", dijo en conferencia mañanera.

"Agradecemos mucho porque no es ese afán injerencista, sino que es una manifestación de solidaridad, de apoyo, si nosotros lo solicitamos. Ya desde ayer le aclaramos, con todo respeto, que nosotros estamos atendiendo el asunto, se están haciendo las investigaciones y vamos a encargarnos de que se haga justicia", dijo.

Tras la llamada telefónica que sostuvo ayer con Trump, López Obrador aseguró que se actuará con independencia y soberanía en temas que confieren al país.

"Entonces, como cualquier país libre y soberano, como lo hacemos nosotros con EU, somos respetuosos de su soberanía, lo mismo nosotros vamos a actuar con independencia como país libre y soberano que somos", expresó.

"Puede haber quienes piensen distinto, a lo mejor a los conservadores les gustaría que vinieran de otros países a atender asuntos que no les corresponden, ya lo han hecho en otros tiempos".