Escandaliza en INE perdón a multas

Ciudad de México— Al discutir la propuesta de imponer multas por 585 millones de pesos a partidos por irregularidades en el gasto de su financiamiento público del 2018, consejeros electorales calificaron como un escándalo e indecente perdonar multas a los institutos políticos.

Las autoridades electorales advierten que dicha iniciativa implica perdonarles más de mil millones de pesos.

Calificaron como inadmisible que busquen que el financiamiento a partidos sirva para "gasto social", pues eso abre la puerta a la compra del voto y las dádivas.

También aseguraron que la propuesta de Morena busca incrementar el financiamiento en campaña, lo que garantiza dinero ilícito.

Incluso, el consejero Marco Baños aseguró que esa iniciativa de Morena en la Cámara de Diputados es "para Ripley".

"¿Es real que se quieren indultar las multas? No me parece ético, no es decente", aseveró.

Con una sonrisa, el presidente del INE lo interrumpió para cuestionarle: "¿Le parece congruente que esto se esté planteando justo cuando en la Cámara se está discutiendo que no haya condonaciones fiscales nunca más?".

"Este tipo de modificaciones que se están haciendo indica un esquema de abuso en la capacidad para hacer las leyes y eso es lo que no debemos permitir", remató Baños.

En la sesión de este miércoles se discuten los dictámenes sobre irregularidades en el gasto que hicieron los partidos en 2018.

La semana pasada, las multas ascendían a 760 millones de pesos, pero después de una revisión se plantea que sean de 585.4 millones.

De ese monto, Morena acapara 238 millones; el PAN, 68 millones; el PRI, 56 millones; PRD, 65 millones; Movimiento Ciudadano, 37 millones; PVEM, 28 millones; y PT, 56 millones.

"Es de escandalizar, de sorprender. Esto que buscan hacer es una simulación absoluta, quieren bajar el financiamiento público y elevar el dinero que ingresa a las campañas. Vienen grandes regalos, como que ya no se tendrían que devolver remanente, se limitan la mitad de las fuentes de multas, y esto implicaría ya no investigar hechos como Los Amigos de Fox y Pemexgate, esto adiós.

"Si lo suyo, lo suyo, es la educación, y sus estatutos se lo permiten, van a destinar el dinero a construir escuelas, o si quieren ver por la salud, hospitales, o calles, y ese no es el propósito del financiamiento", añadió.

La consejera Claudia Zavala recordó que el dinero que se les cobra a los partidos para las multas se regresa a la Tesorería para programas sociales y becas de educación, por lo que se cumple ya con una misión social.

Su homólogo Ciro Murayama aseguró que al pretender no cumplir con los padrones de afiliados, lo que se busca es ser "partidos virtuales".

"Si los partidos acuerdan que es válido gastar el dinero en gestión social me parece que estamos a las puertas de legalizar y constitucionalizar la entrega de dádivas y la compra del voto, ojalá no lleguen a ese extremo", recriminó.

"De sanciones de los años previos deben 533 millones de pesos (...) que se les impusieron por similar gasto, por recibir financiamiento ilegal, por no acreditar a dónde fue el dinero público que recibieron, y ahora se quieren indultar, desde el poder político".