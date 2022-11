Ofrece Monreal reconciliación ante división en el país

Ciudad de México.— Ricardo Monreal manifestó que el País está partido en dos por la polarización y la división, los insultos y las descalificaciones, por lo que ofreció ser quien lleve la reconciliación de México por medio de la colaboración entre todos.

El coordinador de los senadores de Morena ofreció diálogo para recomponer un México que, sostuvo, está casi en la destrucción.

"Colaborar es nuestro camino para reconciliar. Yo entiendo la importancia de colaborar, el apoyo y el trabajo tan duro que requiere cambiar las cosas", manifestó en la Arena México, que llenó con simpatizantes de varios estados, entre ellos muchos comerciantes informales, quienes llegaron en decenas de microbuses.

En medio del ring y tras caminar por la pasarela que cada semana usan los luchadores, el morenista advirtió que el País no podrá avanzar si se gesta una batalla contra sí mismo y sus habitantes están unos contra otros.

"Una vez que lleguen los tiempos legales, nos vamos a inscribir para contender a la Presidencia de la República y suceder al Presidente López Obrador", sostuvo.

"¡Queremos ganar a la buena, con el pueblo, con la verdad, con la actitud directa y honesta de convencer a la mayoría del pueblo de México! ¡Tenemos las mejores propuestas! ¡Tenemos capacidad y talento! ¡Tenemos vocación de servir a México!".

Reclamó que el propósito del "movimiento", sin decir Morena, "era" preocuparse por los demás, formar comunidad y construir ciudadanía.

"El propósito de nuestro movimiento era luchar por el derecho de todos, de todas las mexicanas y ser felices. Y haber logrado la victoria en el 2018 implicaba trabajar por México, siempre a partir de ese ideal", criticó por la polarización que, dijo, hasta a las familias ha dividido.

El evento, convocado por la agrupación Reconciliación por México, fue la excusa para que Monreal anunciara nuevamente su aspiración de ser el candidato que sustituya a López Obrador.

"El camino a este México reconciliado se construye con colaboración; no en cúpulas, no en grupos, no en foros entre quienes comparten las mismas convicciones", planteó.

"Al contrario, la colaboración es valorar la diversidad, es reconocer que la necesitamos para generar mejores soluciones. La reconciliación tiene que surgir de la colaboración entre los mexicanos y las mexicanas".

Monreal también se lanzó por la Presidencia de México "desde la tercera cuerda" con críticas a los resultados del Presidente.

Nuevamente, pidió reconocer que la estrategia actual de seguridad debe revisarse e identificar que se pueden generar mejores condiciones en el País.

"Incluso, también combatir con firmeza la impunidad vergonzosa, la violación sistemática de la ley y la corrupción, que es lo más destructivo, las cuales se profundizan aún más en el daño que nos arrancan sensaciones de existencia, de no estar a salvo en ningún lugar", aseveró.

Para atacar la desigualdad, remarcó, hay que hacer una reforma fiscal que sea equilibrio entre la creación de empleos y los programas sociales.

Se necesita calidad en la educación, incluir a las mujeres, los jóvenes, considerar el cambio climático, e impulsar la industria y el comercio, añadió.

"La política social debe seguir aplicándose. Incluso, es necesario generar otros sustentos para los momentos más difíciles de la vida productiva de nuestra gente", dijo, al enfatizar que las ayudas sociales no son suficientes para atacar la desigualdad.

Citó uno de los puntos más delicados de la gestión de López Obrador, como son las carencias del sector salud y el desabasto de medicamentos.

"Pareciera obvio que no basta con poder acceder a la salud, sino que el sector sanitario también debe contar con lo que se requiere para poder cumplir con su objetivo. Eso significa tener hospitales, personal y herramientas, servicio de calidad y, desde luego, medicamentos, medicamentos", apuntó.

"Aunque parezca obvio que tenemos que contar con ello, en la realidad no ocurre así. Esta situación sólo profundiza la desigualdad de nuestro País; por ello es claro que una mayor inversión en la salud en México es también priorizar su mejor futuro para su gente", sostuvo.

Concluyó que la nación es muy grande y se está haciendo pequeña ante tanta división.

"Se genera la percepción de que hay grupos de buenos y malos, ricos y pobres, morenos y güeros, los correctos y los equivocados, y se está expandiendo, esta nación tan grande se está encogiendo debajo de las descalificaciones, que sólo nos hacen más pequeños, muestran a todos en su peor versión", alertó, sin hablar de los ataques contra él desde Morena.

'El luchador de causas sociales'

Monreal usó la escalinata y la pasarela de la Arena México para lanzar a nivel nacional su candidatura presidencial.

"Aquí está el gran luchador de las grandes causas sociales, Ricardo Monreal, el hombre que se lanza desde la tercera cuerda para acabar con sus rivales", dijo el presentador mientras el senador saludaba a la concurrencia acompañado de su familia.

El senador Eduardo Ramírez presentó a Monreal en lo que fue no sólo un destape por la Presidencia, sino una crítica a la división del País generada desde Palacio Nacional.

"Es el hombre de la pluralidad, tolerancia, el diálogo, pero lo más importante que es un hombre con independencia, con libertad de pensamiento, por eso lo estamos acompañando, por esa autonomía, por defender lo que piensa, él es el próximo Presidente de México", sostuvo.

Recordó que Venustiano Carranza pensaba diferente a Francisco I. Madero y al final fue quienes sacó adelante las causas de la Revolución.

"Eso quiere decir que no necesariamente aquel que opina distinto a ti es tu enemigo, no es tu adversario. Tenemos derecho a una pluralidad democrática y es la que vamos a defender con Ricardo Monreal, por eso estamos aquí, nadie nos trajo a la fuerza, estamos en pie de lucha", subrayó el senador Ramírez ante los calificativos de "traidor" a Monreal desde Morena.