No somos monedita de oro: López Obrador

Pajuacarán, Michoacán.- "No somos monedita de oro", dijo López Obrador en Pajuacarán, al noreste de Michoacán, ante maestros y padres de familia que reclamaban el pago de salarios y ante la marcha del próximo domingo a la que el presidente ha convocado a su gente para exaltar sus propios logros.

"Se están llevando a cabo cambios importantes, a algunos les producen molestias, es natural, no somos monedita de oro, pero cuando se quiere quedar bien con todos se termina quedando mal con todos", afirmo.

Lopez Obrador llegó a inaugurar los edificios de la sede de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez -6 salones de ladrillo y teja, otros edificios de oficinas-, aunque la escuela oficialmente abrió el 2019 y un grupo de alumnos aún estudia en el internado municipal por falta de salones.

"Y nosotros lo que queremos es que haya igualdad, porque ya estaba muy diferenciada la vida pública en nuestro país, unos pocos, una minoría gozaba de privilegios y la mayoría estaba en el abandono, no se conformaban nada mas con quedarse con los bienes del pueblo, de la nación, como lo hicieron en 36 años de política llamada neoliberal", sostuvo el tabasqueño.

Maestros que reclamaban el pago de salarios supuestamente desde septiembre gritaban durante el discurso, apoyados por padres de familia y niños, pero Lopez Obrador no se dejó interrumpir; apenas resaltó que Michoacán, Gobernador por el morenista Alfredo Ramírez Bedolla, es el único estado que recibe apoyo federal para el pago de maestros.

"¡Pues que ya pague!", le respondieron sobre el gobernador que aseguró que seguirá "marchando" al lado del Presidente.

"Caminamos desde hace muchos años al lado del presidente López Obrador, 20, 25 años y por eso, presidente, seguiremos marchando al lado de usted", le dijo.

Lopez Obrador presumió también de millones de apoyos en programas sociales, al grado, dijo, que de 35 millones de familias qué hay en México 30 ya reciben al menos un apoyo. Pero cuando pidió que le pasaran una tarjeta del Banco del Bienestar apenas pudo conseguir una, como le ha pasado en otras ocasiones.

"Présteme una, una tarjeta, del banco del bienestar, ésa, ésa, pásamela, pásamela, y aquí aprovecho para dar una jalada de orejas porque ya llevo varios reuniones que pido tarjetas y son muy pocas. Quiere decir que no las están repartiendo, que siguen entregando los apoyos en efectivo y yo no quiero que sea en efectivo porque no quiero intermediarios, tiene que ser directo", regañó a quien correspondiera.

El presidente llegó acompañado por la Secretaria de Educación, Leticia Ramírez, y la coordinadora de las Universidades para el Bienestar, Raquel Sosa.

La primera no dijo palabra y la segunda prometió ampliar la sede de Pajuacarán, que tiene 269 alumnos y 9 maestros en su única licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia.