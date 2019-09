No puede haber juicio sumario a Salinas Pliego: López Obrador

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no puede haber un juicio sumario al empresario Ricardo Salinas Pliego por vínculos con el caso Fertinal, pues son presunciones.

Cuestionado sobre si reconsideraría que el dueño de Grupo Salinas y de TV Azteca sea su asesor, respondió que no.

"No, porque como tú lo estás expresando son posibles vínculos, usaste bien la palabra, posibles, es como decir presunto o sujeto a investigación", dijo en su conferencia mañanera.

"Ni siquiera lo está atendiendo una autoridad, creo que hay una denuncia, pero todavía no se le ha dado curso, entonces nosotros no podemos descalificar a nadie por anticipado, no puede haber un juicio sumario, menos hacerlo aquí porque tomaría yo partido y afectaría yo la dignidad de las personas y eso no se puede hacer".

Reforma publicó hoy que Salinas Pliego, un destacado aliado del Presidente, tiene profundos vínculos con compañías que poseían acciones de Grupo Fertinal, que ahora está en el centro de un escándalo de corrupción nacional, según Wall Street Journal (WSJ).

El mandatario federal afirmó que no le importa lo que haya dicho el Wall Street Journal.

"No me importa que lo haya dicho el Wall Street Journal porque yo los he parecido a los del Wall Street Journal diciendo mentiras, no porque sea el Wall Street Journal, no, no, no, no, es mejor el Reforma", aseguró.

Agregó que en su Gobierno no habrá influyentismo y no se permitirá la corrupción.

"Vamos a esperar, yo lo único que puedo decirles es que no hay impunidad, no hay influyentismo, no se permite la corrupción pero pues también tenemos que actuar con responsabilidad", indicó.