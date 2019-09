Indagarán a funcionarios de la FGR y jueces por caso Ayotzinapa

Ciudad de México— El subsecretario de Derechos Humanos de Segob, Alejandro Encinas, dijo que por instrucciones del presidente López Obrador indagarán a funcionarios de la FGR y jueces del Poder Judicial por posibles irregularidades en caso Ayotzinapa.

Esto luego que anomalías permitieran la liberación de implicados como 'El Gil'.

"Por instrucciones del presidente iniciaremos ante la Fiscalía General de la República y el Consejo de la Judicatura los recursos legales correspondientes para que se inicie una investigación de funcionarios de la FGR y jueces en el caso del Poder Judicial para deslindar responsabilidades en donde en lugar de garantizar el derecho a la verdad y la justicia se favorece el pacto para el silencio e impunidad en este delito", señaló en conferencia acompañado del mandatario López Obrador.

Encinas dijo que juez Samuel Ventura Ramos, de Tamaulipas, desestimó 44 pruebas sobre 'El Gil' para tratar de acreditar el delito de secuestro debido a que sólo analizó 162 de los 791 tomos del expediente.

"Consideró (el juez) que se había aplicado tortura a pesar de que la PGR acreditó con un protocolo que no había sido así", dijo.

"Es un precedente muy grave, es una sentencia absolutoria contra un responsable de desaparición (...) fortalece una tendencia que se había registrado con la libertad de otros detenidos en el caso".

Encinas pidió a la Fiscalía General que reencauce, subsane y realice una investigación diligente sobre el caso.

"La mala integración de las investigaciones, más una laxa aplicación de la ley derivará en más liberaciones de presuntos responsables", alertó.

"Con esta tendencia, existen elementos para poder liberar a otros 50 detenidos".

Asimismo, aseguró que la llamada 'verdad histórica' dada por el entonces Procurador Murillo Karam no tiene nada que ver con la realidad sobre la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.

"No hay ninguna identidad con la llamada verdad histórica y choca con la propia realidad de la impunidad que se brinda a los victimarios", afirmó.

El funcionario de Segob dijo que en la indagatoria está incluido Tomás Zerón, extitular de la Agencia de Investigación Criminal, quien ha sido acusado se sembrar pruebas en el caso.

"Ya la visitaduría de la PGR inició procedimiento contra Zerón y esto derivará en el fincamiento de responsabilidades no sólo contra él sino quienes alteraron el proceso en esta investigación", sostuvo.

Descartó la liberación del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, actualmente preso y ligado a la desaparición de estudiantes, pues dijo que él está procesado por homicidio de un líder de campesino, lo cual impediría que quedara en libertad.