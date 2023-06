No habrá rupturas, si hay piso parejo: AMLO

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no se darán rupturas entre las "corcholatas" de Morena por la candidatura presidencial pues habrá piso parejo.

López Obrador indicó en la mañanera que el pueblo decidirá mediante una encuesta quién será el abanderado en 2024.

PUBLICIDAD

"Es que estuvimos muy bien, hablamos de la necesidad de mantener la unidad para garantizar la transformación de México, o sea, continuidad con cambio y es muy importante la unidad, que no haya rupturas y no tiene por qué a haber, porque si es piso parejo, si no hay dedazo, si es el pueblo el que va a decidir en el caso de Morena con una encuesta, porque así lo establecen los estatutos, así se han resuelto las candidaturas para los gobiernos estatales, con encuestas", indicó.

El mandatario federal dijo que ha habido muy pocas rupturas en Morena en las elecciones pasadas.

"Y bueno, ahí están los resultados, no ha habido rupturas, muy pocas, muy pocas y triunfos, triunfos, ya no quiero seguir poniendo limón a la herida", presumió AMLO.

López Obrador aseguró que no ha habido preferencias por ninguna "corcholata".

"No, no ha habido preferencias por nadie, no se han cargado los dados, las cartas no están marcadas, es democracia y es mandar muy lejos el tapado, el destapado, el dedazo, el acarreo, la cargada", expresó.

Sobre las renuncias de las "corcholatas", pidió esperar a que el domingo Morena defina sus reglas.

"Pues eso se va a acordar en el Consejo de Morena del domingo, o sea, ahí van a decidir los consejeros, porque es el órgano de dirección del partido", planteó.

"Vamos a esperarnos al domingo, vamos a esperarnos al domingo".

Dijo que es bueno que la oposición dé a conocer los criterios de su proceso de elección de candidato el próximo lunes.

"Me llama mucho la atención y además que bueno, que ya los del bloque opositor también están hablando de que creo que el lunes van a dar a conocer criterios de elección, lo dijo el presidente del PAN, creo que este lunes que viene, entonces que bueno, que bueno que cada quien vaya ya resolviendo", agregó.

López Obrador aprovechó para reiterar su confianza en el pueblo.

"Yo le tengo plena confianza al pueblo, o sea, y el pueblo de México está en una fase de toma de conciencia y es de los pueblos más politizados en el mundo", destacó.

"Eso es excepcional, es extraordinario, por eso, por más dinero que utilicen, pasan la charola allá arriba, reciben dinero de gobiernos del extranjero, los medios de manipulación se aplican a fondo, no pasa nada".