Niegan a Carla Humphrey registro; quería presidir INE

Ciudad de México.- El Comité Técnico de Evaluación para la elección de consejeros negó a la consejera Carla Humphrey la posibilidad de seguir en el proceso, al considerar que sería una reelección en el cargo.

Al dar a conocer la lista definitiva de candidatos que aplicarán examen el próximo martes, sin citar el nombre de Carla Humphrey, el Comité indicó que tiene un impedimento constitucional para participar.

De 664 personas que se registraron en el proceso, el Comité determinó que 531 personas aspirantes cumplieron con los requisitos constitucionales y legales y pasan a la segunda fase de evaluación.

De los candidatos, 164 se identificaron como mujeres, 358 como hombres, 5 como no binarias, una como mujer transgénero y tres no especificaron, informó a nombre del Comité Mayté Azuela.

Informó que el comité evaluador tomó cuatro acuerdos respecto a la revisión de los expedientes.

Azuela explicó los argumentos para negar el registro a algunos participantes.

Señaló que hubo aspirantes que presentaron un impedimento de carácter constitucional para participar, lo que incluye a personas aspirantes que hoy son consejeros en el INE en funciones y ya fungieron como tales a partir de la reforma del 2014.

Ello incluye a consejera Humphrey, que se registró con el objetivo de buscar la presidencia del INE, y el exconsejero Javier Santiago Castillo.

"Esta decisión fue tomada por unanimidad de los votantes de este Comité, y se fundamenta en lo establecido en el artículo 41, base V, apartado A, párrafo quinto, incisos a y b de la Constitución", mencionó Azuela.

Detalló que no pueden ser elegidos por segunda ocasión para ocupar un cargo en el consejo general del INE, para el periodo de comprende del 4 de abril de 2023 a 2032.

"Esto consistiría una reelección y ocuparían el cargo por más de los 9 años que se establecen en la Constitución", explicó.

Otro de los acuerdos es que no fueron registrados 32 aspirantes, en virtud de que no entregaron el ensayo o la exposición de motivos requeridos en la convocatoria, mismos que no podían ser subsanados mediante la prevención que se hizo a participantes que les faltaba cumplir con algún documento.

Otro acuerdo fue la determinación de rechazar la postulación de tres personas aspirantes que no reunieron el requisito legal de contar con la antigüedad mínima de 5 años de haber obtenido el título profesional de licenciatura.

Además, en otro acuerdo se determinó que no podrán seguir en el proceso las personas que no atendieron la prevención de completar su documentación.

Con la lista de las 531 personas que sí cumplieron requisitos constitucionales y legales, inicia la próxima semana la segunda etapa del proceso de selección de consejeros electorales.

El martes 7 de marzo, los candidatos y candidatas deberán aplicar un examen de conocimientos en materia institucional, gubernamental, electoral y en derechos humanos.

Para ellos, los participantes fueron citados en la Cámara de Diputados a las 10:00 horas, para realizarlos en el salón de sesiones a partir de las 11:00 horas.