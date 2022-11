Llevan carritos de súper a Cámara para exhibir carestía

Ciudad de México.— Lo que viven millones de mexicanos cada vez que van al mercado por fin fue abordado en la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2023, aunque sin ninguna consecuencia para remediar la carestía que se come el salario de los mexicanos.

Por primera vez en la historia de la Cámara, llegaron a la tribuna los productos que cada vez están más caros, por una inflación que supera el 8 por ciento.

Aceite, col, sal, huevos, tostadas, lentejas, zanahorias, jitomates, pasta dental, café, pan de caja, papel de baño, leche en polvo, jitomate y atún fueron colocados en dos carritos de súper por la bancada del PAN.

En la intervención de la diputada Paulina Rubio, los carritos se colocaron abajo del atril de la tribuna.

La legisladora citó que los pobres subieron a 6.1 millones de personas, desde que está el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a pesar de que se reparten miles de millones de pesos en pensiones.

"Aplauden por dar más dinero y generan más pobres, eso sí es torpeza, eso sí es ignorancia.

"Quizá ustedes no se dan cuenta, porque creo que van a City Market y allá, pues se compra caro desde el inicio, pero la verdad es que, además no hay nada más neoliberal que comprar algo que cuesta 5 pesos y que te lo vendan en 70 pesos", dijo la diputada, en alusión a las compras que realizaba el petista Gerardo Fernández Noroña en ese supermercado en días pasados.

Dijo que la inflación está en 8.4 por ciento, la mayor en 20 años, lo que ha hecho que a la gente le cueste mucho más trabajo sobrevivir.

Mostró que en los carritos había productos que la gente compra para su despensa, pero que tenían diferentes precios en 2018 y 2022.

"Todos los días en las filas del súper, todos los ciudadanos escuchamos: 'todo está bien caro', 'ya no alcanza para nada', 'tanto por 5 cosas', lo que cuesta 34 por ciento más a los ciudadanos ir al súper.

"Lo que compraban con mil 556 pesos, hoy lo compran con 2 mil 086 pesos. Esa es la realidad de México, esa es la realidad que no quieren ver.

"Así que, señor Presidente, si usted mide la eficiencia de su Gobierno con la felicidad del pueblo, le avisamos, el pueblo está muy, pero muy enchilado", sostuvo la diputada de Jalisco.

Luego preguntó a los diputados de Morena si sabían lo que costaban los productos de la despensa en 2018.

"¿Diputada, ¿cuánto le costaba el aceite en el 2018? Yo le voy a decir, le costaba 39 pesos, ¿sabe cuánto le cuesta hoy? Le cuesta 73 pesos, el aceite cuesta 85 por ciento más caro de lo que costaba en el 2018.

Diputado ¿cuánto le costaba el azúcar? Digo, si sabe, ¿si va al súper? El azúcar costaba 37 pesos el kilo, hoy cuesta 66 pesos, esos son 76 por ciento más caro, y en City Market creo que cuesta más caro".

Rubio agregó que la tortilla costaba en 2018 15 pesos y hoy 21 pesos, lo que es 39 por ciento más caro ese alimento básico para la población mexicana.

Acusó que esos son los precios que hoy pagan los mexicanos, mientras se destinan miles de millones de pesos a los programas sociales para la compra del voto.

"Ustedes diputados de la coalición Juntos Destruirán al País, son la oda a la hipocresía. Ustedes creen que pueden comprar a la gente a billetazos, como padrinos de bautizo, aventar el dinero, a ver quién lo agarra.

"Claro, son los Reyes del Cash. Pero se les olvida algo, se les olvida que la dignidad de los mexicanos no se compra, que este país no se vende y que, aún con todo ese dinero, ese dinero ajeno, por cierto, que malgastan, en el 2024 vamos a rescatar a México", señaló la legisladora del PAN.

Se robaron los carritos

Los diputados de Morena apenas tuvieron argumentos para responder al reclamo por la carestía y los precios que pagan los mexicanos todos los días.

Erika Vanessa del Castillo, la oradora que siguió a Rubio, se lanzó contra los panistas sin responder al reclamo de la carestía.

"Son una vergüenza nacional esta derecha. Han promovido negocios privados a costa de la nación y con el dinero del pueblo. Con Fox, lo mismo que Calderón. Cínicamente se suben aquí a decir que las refinerías que hemos hecho en este sexenio son elefantes blancos, pero con el espurio y alcohólico de Calderón, solo hicieron una barda y una Estela de Luz.

Hablan de defender a las familias, pero lo que no dicen es que defienden a las 30 familias más ricas de este país, como de Claudio X. González, son tan rapaces que se robaron todo lo que tenían enfrente, hasta a su madre privatizaron, imponiendo una deuda multimillonaria como el Fobaproa", dijo con el tono de voz casi al grito.

"Son unos miserables vendepatrias, Santana entregó la mitad del país, Miguel Miramón buscó un monarca extranjero, pero ustedes vendepatrias querían ir más allá, convertirnos en una semicolonia, pero se les acabó.

"Ninguna de sus reservas va a pasar, así sean mil, 2 mil y las que sean. Somos un movimiento que ha venido luchando por décadas, no les tenemos miedo a ustedes de quedarnos de noche, ustedes son los enemigos del pueblo, son unos vendepatrias", siguió en su discurso.

Dictó las planas que debían escribir los panistas: la Estela de Luz no sirve para nada; la refinería de Hidalgo fue solo una barda; no debo defender a quien bebe en exceso; ABC, nunca más; Tlatlaya, nunca más; Pasta de Conchos no se olvida.

Siguió en tribuna Claudia Tello, también de Morena, y hasta ese momento la bancada respondió sobre el impacto de la inflación.

Aseguró que con las medidas que ha tomado el Gobierno federal, se ha evitado que haya un mayor aumento de precios.

"Solamente les voy a decir a los que se robaron los carritos del supermercado, que con el Apecic hemos disminuido el 8 % en el precio de la canasta básica.", justificó sobre el Acuerdo de Apertura Contra la Inflación y la Carestía).

Afirmó que el PAN es una oposición mentirosa, desvergonzada y no tiene forma de defenderse por los años que estuvo en el poder, porque sólo ensangrentó al país.