Pide Blanco destituir a Fiscal de Morelos por caso Ariadna

Ciudad de México.- El gobernador Cuauhtémoc Blanco pidió al Congreso de Morelos que remueva al Fiscal Uriel Carmona, luego de que fue acusado de encubrimiento y fallas en la indagatoria por el feminicidio de Ariadna López.

El mandatario de la alianza Morena-PES pidió a la Legislatura iniciar los trámites de remoción de quien, dijo, fue elegido por el ex Gobernador perredista Graco Ramírez, con quien Blanco también está enemistado.

"Es la realidad que pasa en el estado, hay una complicidad, hay cuates tanto de diputados como del Fiscal (...) ojalá atraiga el caso la FGR, se lo vuelvo a repetir al Fiscal: mi Fiscal ponte a trabajar, cuántos asesinatos no has resuelto", dijo el ex futbolista.

Ayer, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, nuevamente arremetió contra Carmona y dijo que si no hubiera intervenido la Fiscalía de la CDMX, el feminicidio hubiera quedado impune.

Por su parte, el Fiscal defendió la investigación que realiza en Morelos y dijo que tienen declaraciones ministeriales de 10 personas, se intervinieron teléfonos y geolocalizaciones de los implicados, por lo que descartó encubrimiento.

"No hay ninguna razón para pensar en una renuncia, eso entra dentro del ámbito de lo político. Vamos a seguir trabajando", dijo.

...Y en plena tormenta, Fiscal retrasa carpeta

Mientras más voces piden revisar su actuación en el caso Ariadna, Carmona notificó que será hasta el 13 de noviembre cuando el organismo a su cargo entregue a la Fiscalía capitalina (FGJ) la carpeta que abrió al respecto.

"¿Por qué se tardan en entregar la carpeta? O sea, ¿qué le quieren arreglar a la carpeta?", cuestionó ayer Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno y quien por segundo día acusó a Carmona de encubrir a Rautel 'N', el principal sospecho del feminicidio de la joven.

Sheinbaum consideró que la investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos fue "desaseada" y "encubridora". Por ejemplo, fue hasta el sábado 5 que sus agentes intentaron asegurar los videos del edificio donde vivía Rautel, en la Colonia Roma Sur.

"Sin ninguna orden, sin ningún oficio de colaboración, llegan al edificio de Campeche y de forma intimidatoria piden las cámaras a quien está ahí", comentó, "cinco días después, cuando ya la (FGJ) había hecho su trabajo".

Carmona aseguró el viernes 4 que Ariadna había fallecido tras un consumo "grave" de alcohol y una broncoaspiración. Para la Jefa de Gobierno, si la CDMX no hubiera hecho su propia investigación, es muy probable que el crimen quedara impune.

"Ningún Fiscal en nuestro País debe volver a culpar a una mujer de su propia muerte y no queremos que haya encubrimiento de los feminicidas por más vínculos de poder, por más dinero que tengan", dijo ayer.

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) también exigió una investigación y sanciones.

"Además de revictimización, significó la conclusión prematura del caso, sin una investigación seria, sin perspectiva de género y sin debida diligencia, así como la realización de una necropsia deficiente", manifestó.

"Como defensoras de los derechos de las mujeres repudiamos el actuar misógino del Fiscal de Morelos y exigimos que se inicie una investigación inmediata".

Se defiende

Para responder a las críticas sobre encubrimiento, Carmona aseguró ayer por primera vez que Raudel "N" es uno de los principales sospechosos, no sólo por el video donde carga el cadáver, sino porque también fue visto en la vía La Pera-Cuautla, donde fue hallado el cadáver.

"Estuvo en territorio de Morelos y muy próximo, prácticamente en la zona del hallazgo del cadáver, eso lo tenemos acreditado perfectamente y técnicamente", dijo el Fiscal, "no hay ningún encubrimiento".