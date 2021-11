Lamenta AMLO que Guardia Nacional haya disparado a migrantes

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el ataque a balazos de la Guardia Nacional (GN) contra una camioneta en la que viajaban migrantes en Pijijiapan, Chiapas, y que dejó dos muertos.

"Muy lamentable de unos migrantes que fueron baleados por la Guardia Nacional. Ya di instrucciones para que se ponga a disposición a estos elementos de la Guardia Nacional, del Ministerio Público, porque porque perdieron la vida dos migrantes".

"Les dispararon, sí, no se detuvieron, pero no hicieron mas que salir rápido sin detenerse de frente a donde estaba la patrulla de la policía, de la Guardia Nacional, no dispararon, no agredieron, y los de la Guardia dispararon y eso no se debe hacer, hay otras formas de detener a quienes están violando las leyes. Pudieron haberlos detenido más adelante cerrandoles el paso sin tirar", señaló en conferencia matutina.

Los dos migrantes fallecieron tras el ataque a balazos de la GN hacia la camioneta en la que viajaban, la mañana del domingo.

Murió un cubano mientras que cuatro extranjeros más resultaron heridos, uno de los cuales perdió la vida con posterioridad.

En una tarjeta informativa la GN aceptó los hechos y argumentó que sus elementos efectuaron los disparos para detener el vehículo porque no se detuvo en un punto de inspección e intentó "embestir" a los efectivos.