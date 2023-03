Indudable, corrupción en el Poder Judicial: AMLO

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que es indudable que existe corrupción en el Poder Judicial, por lo que es urgente que se reforme para combatirla.

"Hay que respetar la independencia del Poder Judicial y esperar a que se lleve a cabo una reforma en el Poder Judicial en beneficio de todos y con apego a la impartición de justicia, pronta, expedita, verdadera".

"Entonces, tiene que llevarse a cabo una reforma, es indudable que existe mucha corrupción en el Poder Judicial como en los otros dos Poderes", comentó López Obrador.

Ayer, el presidente López Obrador acusó que tras la llegada de la ministra Norma Piña a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se desató una ola de decisiones de los jueces a favor de presuntos delincuentes.

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, el mandatario federal explicó que en México existen dos tipos de corrupción, la relacionada con el narco y el robo dentro del Gobierno.

"Porque son dos fuentes de corrupción: lo que tiene que ver con el narcotráfico y lo que tiene que ver con el robo en los Gobiernos, no olvidemos eso. Porque a veces nada más se piensa en la delincuencia, los capos, o los jefes de grupos o de cárteles", mencionó.

López Obrador dijo que el presidente podría incluso reformar el Poder Judicial y espera que su sucesor lo lleve a cabo con la ayuda de una mayoría en el Congreso.

"Pienso que el Ejecutivo podría ayudar (a reformar el Poder Judicial). Primero porque creo que podría mandar una iniciativa al Congreso. Yo espero que el próximo presidente, sea hombre o mujer, tenga mayoría en el Congreso, cuente con la mayoría en el Congreso, que es un movimiento, su partido cuente con la mayoría en el Congreso, y no simple como ahora, sino dos terceras partes para que pueda llevar reformas constitucionales, porque si no ahí está la mafia bloqueando las reformas".

"Entonces, sí podría hacer una reforma constitucional vale, nosotros no vamos a poder, primero por el tiempo y segundo porque no tenemos dos terceras partes", agregó.

Acusa uso de tesis de Medina Mora para descongelar cuentas

Por otra parte, el presidente López Obrador acusó que una tesis del exministro Eduardo Medina Medina fue empleada por jueces para poder desbloquear las cuentas de la esposa de Genaro García Luna.

A través de demandas de amparo, Genaro García Luna y sus allegados han logrado desbloquear 18 millones 917 mil 932 pesos, del total de los 25 millones 920 mil 195 congelados, lo que equivale al 72 por ciento del dinero originalmente inmovilizado.

Algunos de los fallos más conocidos al respecto son el descongelamiento de las cuentas bancarias de Linda Cristina Pereyra Gálvez, esposa de García Luna, y de Luis Cárdenas Palomino, extitular de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal.

"Por ejemplo, me comentaban -y no sé si sea cierto- que hay una investigación periodística de que el fundamento que utiliza -claro que es una excusa eso no tiene que ver con la justicia-, pero para tomar la decisión de descongelar las cuentas de la esposa de García Luna utilizan (los jueces) una tesis de un Ministro, Medina Mora, que fue Procurador y que trabajó con García Luna y con Calderón.

"Esa tesis es la que utilizan para darle la libertad a las cuentas o liberar las cuentas que estaban congeladas de la esposa de García Luna. Que no se pueden congelar cuentas si no hay una solicitud del extranjero, o sea, una franca intromisión a la independencia y la soberanía del país. Entonces, como no lo pidieron del extranjero, no se puede llevar a cabo la retención o congelar esas cuentas, pero todo está así, y si se requiere un cambio, y hay que seguir denunciando, y dando conocer los nombres de los que actúan de esta manera", añadió.