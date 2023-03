Truena Morena contra juez por amparar a Cabeza de Vaca

Ciudad Victoria.— La bancada de Morena en el Congreso de Tamaulipas arremetió contra el Juez Octavo de Distrito con sede en Reynosa, Faustino Gutiérrez Pérez, tras cancelar la orden de aprehensión girada en contra del ex Gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, por lo que pidió investigarlo.

Grupo REFORMA publicó ayer y hoy que derivado de violaciones al debido proceso, dicho Juez federal concedió el amparo que ordena anular el mandamiento de captura librado el 4 de octubre pasado por Iván Zeferino Hernández, entonces Juez de Control de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México.

Al respecto, la fracción de Morena del Congreso de Tamaulipas, por medio de la presidenta de la Jucopo, Úrsula Patricia Salazar Mojica, quien enfrenta un proceso de desafuero por pedir moches a proveedores, cuestionó la actuación del citado juzgador.

"Ahora resulta que pretende proteger de toda culpa a Francisco García Cabeza de Vaca", cuestionó a Faustino Gutiérrez, la sobrina del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Al mismo que al amparo del viejo poder ha señalado enriquecerse exorbitante, al que persiguió a opositores, al que pesan en su contra muchas pruebas de malos manejos. Como un insulto a todos los tamaulipecos, lo hacen ver como si se tratara de un inocente".

"Señor juez, no es la primera vez que actúa de manera parcial, no es la primera vez que resuelve a conveniencia, no es la primera vez que nos insulta a todos", agregó.

Salazar criticó también que, pese a que a nivel estatal existen en distintas ciudades juzgados federales, el ex Mandatario recurra a tramitar amparos al que tiene sede en Reynosa, así como ex servidores públicos de su administración.

Además, dijo que sin importar los hechos o dónde radiquen los involucrados, de todas formas acuden ante dicho juez.

"Todos esos asuntos coincidentemente se promueven en los juzgados de Reynsa, particularmente en el Juzgado Octavo de Distrito, cuyo titular es: Faustino Gutiérrez Pérez", fustigó.

"Él no solo recibe este cúmulo de asuntos, sino que los admite y a nuestro juicio de manera obsequiosa y sin mucha lógica legal concede suspensiones de amparo", acusó.

La morenista detalló que ha concedido amparos en al menos en 12 asuntos relacionados con presuntos delitos de corrupción y financieros del ex Gobernador y de miembros de su familia, así como ex colaboradores o cercanos.

"Dicho juez ha ordenado en al menos 12 ocasiones que se levanten bloqueos, que se suspenda la inmovilización, el embargo y el aseguramiento de cuentas así como que se borre al ex Gobernador, familiares y allegados de la lista de personas con operaciones bloqueadas y movimientos restringidos", manifestó.

Tras los señalamientos, urgió al Consejo de la Judicatura Federal a que revise con lupa las decisiones en el caso de García Cabeza de Vaca.

"De este personaje que solo mancha en actuar de los juzgadores limpios e imparciales. Esperemos que con plena independencia hagan valer la ley y sancionen a quienes de manera parcial otorgaron impunidad a personajes que desde el poder dañaron a nuestro pueblo de Tamaulipas", subrayó.

En torno al video de ayer en un tuit del panista, donde aseguró que ha sido perseguido político, dijo que no es así.

"No, no, Francisco García Cabeza de Vaca, la justicia no actuó a tu favor, como lo dices en tu video, lo que sí pasó es que un juez parcial te ayudó", aseveró.

Las acusaciones de la legisladora de Morena no se enviaron por medio de una carta al Consejo de la Judicatura Federal, y fueron un pronunciamiento público a nombre de la bancada.

Corresponde, puntualizó, a este Consejo determinar luego de un procedimiento y de una investigación exhaustiva, sí hay lugar o no a una posible inhabilitación del Juez.