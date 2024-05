Ve revolución 'desde abajo'

Ciudad Obregón, México.- Xóchitl Gálvez propuso impulsar una "revolución desde abajo y silenciosa" para impedir la continuidad de la 4T.

Ataviada con un colorido atuendo Yaqui, la candidata opositora concluyó anoche una visita de casi 48 horas por Sonora en un parque público ante miles de simpatizantes, entre los que se encontraban campesinos y pescadores.

El exgobernador Manlio Fabio Beltrones, candidato al Senado por la coalición Fuerza y Corazón por México, se trepó al Xóchibus para acompañar a Xóchitl y asegurar que es la única mujer que puede poner orden en México.

"Nosotros vamos a hacer una revolución desde abajo, desde el silencio y, desafortunadamente, desde el miedo", planteó Gálvez.

"¿Saben qué? Hay que dejar de tener miedo. El miedo nos ha paralizado. Quiero ser Presidenta porque quiero que sus hijos, sus nietos, estén bien".

Xóchitl advirtió ante sus simpatizantes que, en el último mes de la campaña, sobrevendrán "amenazas e intimidaciones".

La candidata también previó que asomará "el mes más duro de nuestras vidas".

Poco después de que comunicara que la comunidad Yaqui le había obsequiado un rosario, un niño le arrojó otro que con facilidad pudo cachar.

Gálvez fue especialmente deferente con Manlio Fabio Beltrones, a quien le dijo que lo necesitará en el Senado para frenar la reciente creación del Fondo de Bienestar.

"Mi querido Manlio: te voy a necesitar en el Senado: vamos a tener que echar para atrás esa Ley de Afores", le dijo.

El exdirigente tricolor aseguró que Xóchitl es lo que se necesita para poner orden en México.

"México necesita que se atiendan buen parte de sus problemas. No ha habido políticas de Estado serias que atiendan el tema de la salud. Volteen a ver una mujer que tiene la suficiente decisión para poner orden en México", planteó.

Entre el gentío asomó la figura de Ramón Corral, ex diputado federal, ex senador y ex candidato panista al Gobierno del estado. En entrevista, afirmó que en Sonora hay un ambiente muy favorable para la campaña de Xóchitl.

"Veo extraordinariamente bien las cosas. Siento muy alegre el ambiente. En la cuestión de la seguridad yo sí creo que ella puede hacerlo, porque la gente ya está harta y necesitábamos que alguien le entrara", compartió.

Corral recordaría que como senador había tenido mucho contacto con Alfonso Durazo y que nunca estuvo de acuerdo en que el actual Gobernador fuera el secretario particular de Vicente Fox.

"Hablamos con él (con Fox), habló la mamá de él. Martha (Sahagún) me pidió hablar con él y no hizo caso. Y no sé por qué Vicente hizo eso y creo que está muy arrepentido y, peor, de que sea Gobernador de Sonora", relató.

En 2003 perdió las elecciones de Gobernador ante el priista Eduardo Bours, que el pasado miércoles se apersonó en el Aeropuerto de Hermosillo para recibir a sus nietos.

"Perdí por 7 mil votos. Yo conozco muy bien a Xóchitl. Ella me ayudó con los acuacultores en la costa de Hermosillo", apuntó.

"A pesar de que se peleaba con Fox por la lana, la conseguía, me consta. Y tampoco me pueden platicar quién es Durazo: porque lo batallé como privado del Presidente y ahorita lo estamos batallando con él como un cabrón muy peligroso como Gobernador".