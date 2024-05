Cierran periodo en Congreso con críticas, gritos e insultos

Ciudad de México.- Diputados y senadores cerraron periodo de sesiones y la 65 Legislatura entre reclamos, gritos, críticas e insultos.

En San Lázaro, legisladores de Morena no se aguantaron las ganas de exaltar a Claudia Sheinbaum. Los del PAN no se dejaron y respondieron con gritos de "narcocandidata" y "narcopresidenta", cuando la mayoría coreaba "Claudia presidenta".

En la Junta de Coordinación Política habían acordado cerrar el periodo en un ambiente de reconciliación, tanto que hasta Gerardo Fernández Noroña se comprometió a guardar la calma y el respeto.

Habría dos posicionamientos, uno sobre la paridad de género en la Legislatura y otro por el fin de la misma.

La petista Lilia Aguilar dio aviso de la defensa de la candidata Claudia Sheinbaum.

"Muchos ataques vendrán contra Claudia Sheinbaum, síntoma del machismo arraigado en un sistema, en un sistema masculino que a pesar de su fracaso no se quiere ir, pero se tendrá que ir. Atacarán su calidad de hija, atacarán su calidad de exesposa, atacarán inclusive con injurias, siendo el único narcopresidente de este país Felipe Calderón, pero nunca podrán poner en duda su capacidad, que es la mujer más preparada", aseguró.

La vicecoordinadora del PRD Elizabeth Pérez citó que Xóchitl Gálvez será presidenta y lo hará por las mujeres. "Sobre todo lo hará por las y los olvidados de este sistema", refirió brevemente.

La priista Blanca Alcalá condenó cómo se olvidó la agenda de las mujeres por otras prioridades legislativas y no mencionó a Gálvez.

"Esta legislatura será difícilmente recordada por su sentido de inclusión, de coparticipación de géneros y de minorías. Esta legislatura, quizá sea recordada por su negativa al diálogo, por la cerrazón y por la descalificación permanente en debates estratégicos de la nación", reclamó la vicepresidenta de la Cámara.

La panista Ana María Balderas tampoco se refirió a la candidata presidencial de la oposición y entró a la defensa de la diputada Margarita Zavala, constantemente insultada por la mayoría.

"Deseo que esta tribuna jamás vuelva a ser utilizada para violentar a ninguna mujer, como fue constante de parte de diputadas y diputados de esta legislatura con apodos, sobrenombres, burlas, difamaciones, un acoso constante hacia la diputada Margarita Ester Zavala.

"Por si no sabían su nombre, así se llama, y aquí no se difama ni se violenta a las mujeres", reclamó.

Tocó el turno a la expresidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, quien desconoció cualquier acuerdo previo sobre mantener la civilidad y centró sus baterías contra Gálvez en un posdebate.

"Yo no sé de dónde se les vino a ocurrir poner a una candidata que es capaz de todo: capaz de mentir en la forma más soez que se puede mentir", dijo cuando en las filas del PAN empezaron a gritar "Xóchitl".

Polevnsky pidió que "esas personas" se callaran" para que pudiera continuar. "No quieren oír quién es su candidata. Yo no estoy hablando mal, yo sólo estoy describiendo a alguien que vi en el debate mentir tremendamente", expuso.

La morenista criticó que Gálvez propusiera bajar impuestos a quienes ganen menos de 15 mil pesos y dijo que eso era "manipulación".

"¿Será tan ignorante que no sabe que el salario mínimo está exento de impuesto sobre la renta?", lanzó.

"Presidenta, ¿podrías callar a esta jauría, por favor?", manifestó la diputada sobre sus pares, acompañada en tribuna de otros legisladores.

En las curules del PAN surgieron los gritos de "narcopresidenta" y "narcocandidata".

Entonces Polevnsky siguió respondiendo a las intervenciones de la candidata presidencial de oposición en el debate del domingo pasado.

Hasta salió a la defensa de Carlos Imaz, el exesposo de Sheinbaum, exhibido en videos del empresario Carlos Ahumada cuando le fue a pedir dinero para ir a un viaje a Europa con su familia.

"También habló de un exmarido de nuestra candidata, nada más quiero decirles que él fue exonerado de todo. Y ¿por qué no se acuerdan de cuánto dinero recibió Vicente Fox, millones de dólares con un teclazo, y a él, por qué no lo voltean a ver por corrupto?", cuestionó.

Para ese entonces, los morenistas que la acompañaban gritaban en la tribuna y con el micrófono ahogaron los gritos de los panistas.

"¡Claudia presidenta! ¡Claudia presidenta! ¡Claudia presidenta! ¡Claudia presidenta!", fue el coro que predominó en el salón de plenos.

Para terminar, mientras se confundían los gritos de "Narcopresidenta" y "Claudia presidenta", la exdirigente de Morena exigió a los panistas que respeten a Sheinbaum porque va a ser "su presidenta".

Así terminó el discurso y había que calmar los ánimos.

Los coordinadores parlamentarios dirigieron discursos de despedida con halagos mutuos y reconocimiento al diálogo en los tres años de legislatura, marcada por las reformas constitucionales del presidente que no se aprobaron, dictámenes impuestos por la mayoría y reformas invalidadas en la Suprema Corte.

Tras sumar seis años como diputado federal en dos legislaturas, Fernández Noroña se despidió y casi llora en el pleno, ahora que va para el Senado.

"No volveré, no volveré a mi curul número 24, no volveré. Yo he terminado mi ciclo en esta Cámara. Parecía que me quedaba para el inventario, pero no, el destino decidió otro camino personal hacia mi persona.

"Me despido, me despido no sin emoción, he vivido quizás, no, no he vivido quizás, no lo matizo, he vivido los mejores momentos de mi carrera política aquí, en este lugar, lo agradezco. Un abrazo", dijo con los ojos rozados, tomando aire para no llorar.

Con un tono conciliador inédito, lanzó reconocimientos a los legisladores de oposición, que en seis años les dijo en decenas de ocasiones que eran hipócritas, canallas, bandidos, farsantes, corruptos, traidores y vividores.

El coordinador del PAN, Jorge Romero, dijo no iban a criticar al Gobierno de López Obrador ni iban a tomar la actitud agresiva que se acababa de ver en la tribuna.

"Fácil sería usar cinco, siete minutos para agredir, para provocar. No se va a despedir así Acción Nacional. Acción Nacional hoy se despide diciendo que no somos enemigos", sostuvo.

Ignacio Mier, coordinador de Morena, reconoció que sus legisladores no siempre hacen lo correcto.

"Es un gran peso tener la representación de un grupo diverso, libre, libertario, que se rebela contra las injusticias, que hace muchas veces exactamente lo contrario a lo que debe de ser correctamente hecho".

Otra que se conmovió varias veces y contuvo las lágrimas en la despedida fue la presidenta de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra.

"En mi desempeño, los inconvenientes, e incluso errores que pudieron suscitarse, se enmarcaron en un reiterado esfuerzo por aplicar el reglamento de debates y las normas aplicables con responsabilidad y de manera justa", dijo emocionada.

Estaba el mensaje de Guerra, cuando la diputada de MC María Asunción Álvarez tomó agua y sufrió un atragantamiento, que obligó a la intervención de paramédicos y que se suspendiera por minutos la sesión en lo que era atendida.

Finalmente, Guerra levantó la sesión a las 16:40 horas, la última del periodo ordinario de sesiones, la última de la 65 Legislatura, caracterizada por la polarización.

'Ha sido un Senado que le faltó a México'

En el cierre del periodo ordinario de sesiones en el Senado, coordinadores parlamentarios de oposición y de Morena cruzaron acusaciones y críticas por el trabajo desarrollado durante la actual Legislatura.

Senadores del PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y del Grupo Plural acusaron exclusión y autoritarismo de la mayoría que, advirtieron, redujo su actuación a un "simple ejercicio de obediencia" e incluso señalaron traición cuando la oposición accedió a construir espacios de negociación.

Morena y aliados, por su parte, afirmaron tener la frente en alto por haber cumplido con el compromiso de honrar el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador y criticaron a los otros partidos por minimizar y reducir a una disputa partidista el trabajo de la Cámara alta.

Julen Rementería, coordinador del PAN, advirtió que el Senado le queda a deber al país y aseguró que los legisladores de Morena y sus aliados olvidaron que el jefe eran los ciudadanos y no el presidente.

Dijo que si bien aprobaron buenas leyes, también se creó un bloque de contención que permitió interponer acciones de inconstitucionalidad, muchas de las cuales han prosperado, para evitar reformas violatorias a la Carta Magna.

"Este fue, lamentablemente, un tiempo perdido, habrá algunos motivos de celebración pero, en resumen, podríamos decir que este ha sido un Senado que le faltó a México, que no hizo lo que tenía que hacer en un momento histórico", señaló.

Gustavo Madero, del Grupo Plural, indicó que de las siete Legislaturas en las que ha participado, la actual ha sido "terrible", porque el sello de la casa fue la exclusión autoritaria y la intolerancia.

Advirtió que la Junta de Coordinación Política, presidida por el morenista Ricardo Monreal, renunció a ser un espacio de creación de consensos y de negociación.

Sostuvo que la mayoría burló las resoluciones judiciales para no integrar órganos autónomos como el INAI, además de recurrir a simulaciones y a votaciones a modo para "complacer al opaco de Palacio".

"Se atrincheraron en una aplanadora de una mayoría obtenida hace seis años y que hoy ya no ostentan en la calle", dijo.

La senadora independiente Claudia Ruiz Massieu celebró que en el Senado se alcanzara la paridad, pero lamentó que, al mismo tiempo, la mayoría abandonara la voluntad de respetar la pluralidad de las ideas, que la exclusión fuera una realidad permanente y que ésta diera avales automáticos y sin razones fundadas.

"No hubo prácticamente espacios para construir entendimientos y cuando los hubo de buena fe por parte de las oposiciones, como en la Guardia Nacional, vino la traición del oficialismo a su palabra y a la ley", aseguró.

La expriista informó que se interpusieron 35 acciones de inconstitucionalidad.

El perredista Miguel Ángel Mancera lamentó que la Cámara alta dejara pasar la oportunidad, en la actual Legislatura, de normar el uso medicinal de la cannabis, que no hubiera trámite a la Ley General de Cáncer y que no se lograra cristalizar un Sistema Nacional de Cuidados Paliativos.

En su turno, el coordinador de MC, Clemente Castañeda, recordó que su bancada puso la mesa sobre sus votos para cambiar la estrategia de seguridad, para diseñar un nuevo Pacto Fiscal y sacar adelante una reforma fiscal pero, por el contrario, la mayoría optó por profundizar la militarización y por ahondar la centralización del poder.

El emecista subrayó el papel del llamado bloque de contención, el cual, dijo, ha sido fundamental para corregir reformas inconstitucionales y combatir excesos y regresiones.

"Espero que las grandes deudas y pendientes que dejamos, tanto en el terreno legislativo como en nombramientos, se entiendan como una falla que no se puede repetir en un sistema democrático con división de poderes", demandó.

Ricardo Monreal calificó la actual como una Cámara histórica por haber logrado la separación del poder económico y el político, al eliminar y prohibir la "figura perniciosa" de la condonación de impuestos y elevar a delito grave la evasión y elusión fiscal.

"Deberían hacerlo, sentir orgullo de estar separando el poder económico del político y nunca más permitir que el primero de ellos se convierta en un ente superior sólo de decisión y de mandato al Gobierno, nunca más un Gobierno arrodillado al poder económico y eso es lo que logró nuestro movimiento y el presidente Andrés Manuel López Obrador", dijo.

El morenista resaltó que otras reformas que deben hacer sentir orgullosos a las y los senadores son las que elevaron a rango constitucional los programas sociales, los avances en materia laboral, como el reconocimiento de las trabajadoras domésticas en convenios de la OIT, y las modificaciones a 40 ordenamientos para ampliar los derechos de las mujeres.

"Tuvo que haber llegado Morena a ser mayoría para que se dieran todas estas reformas constitucionales y legales", expresó.

Monreal se dijo preocupado porque se minimice el trabajo del Senado y que reduzcan éste a una simple disputa partidista.

"¿Saben ustedes cuántas reformas se aprobaron y de qué manera, de las aprobadas en esta Cámara? El 70 por ciento, escúchenlo bien, el 70 por ciento fueron por unanimidad. ¿Dónde está el mayoriteo? ¿Dónde está la imposición de una mayoría insensible?", cuestionó.

El presidente de la Jucopo se pronunció a favor de un periodo extraordinario para desahogar los pendientes del Senado, entre ellos, un centenar de nombramientos en el Tribunal Electoral, el Tribunal de Justicia Administrativa y el INAI.

La presidenta de la Mesa Directiva, la morenista Ana Lilia Rivera, informó que de septiembre de 2018 a la fecha, realizaron 415 sesiones plenarias, 341 ordinarias, 43 solemnes, 16 periodos extraordinarios y 15 Congresos Generales.

Además, mencionó, avalaron 47 leyes de nueva creación, 877 reformas a diversos ordenamientos, 203 decretos, 2 mil 530 nombramientos y 122 nombramientos de personal diplomático.