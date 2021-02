Impiden en Senado exhibir procesos sobre compra de vacunas

Tomada de Twitter

Ciudad de México— Por un voto de diferencia, la mayoría de Morena en la Comisión de Salud del Senado frenó un exhorto para que la Secretaría de Salud abriera la información relacionada con los procedimientos de adquisición de la vacuna contra Covid-19.

Con ocho votos en contra y siete a favor del PAN, PRI y MC, se desechó la propuesta que promovía la bancada panista.

Las senadoras Malú Micher, Antares Vázquez y Margarita Valdez, de Morena, consideraron que era "ocioso" que hubiera quien solicitara ese tipo de información en razón de que el Gobierno, adujeron, suministra a diario la información.

El presidente de la Comisión, el morenista Américo Villarreal, se puso del lado de sus correligionarias y opinó que se tenía la obligación de ir a consultar la información en las páginas gubernamentales.

En lo más caliente de la discusión, la morenista Margarita Valdés encaró a la panista Lilly Téllez y le dijo que no era pertinente atender la petición de personas que calificó como indignas y desvergonzadas.

"No vale la pena, no son tan importantes. Me indigna la forma como te refieres a nosotras", dijo la duranguense morenista a la panista.

"No me hable de usted", reviró la panista.

Malú Micher ofreció compartir la información que, sostuvo, el Gobierno federal ha hecho pública en las últimas semanas.

Por el PAN, Alejandra Reynoso cuestionó a las morenistas por impedir "que el Legislativo" hiciera su trabajo. "¿Por qué se oponen? No sobra información", alegó.

La también panista Martha Márquez, promotora del punto de acuerdo, afirmó que resultaba "vergonzoso" que no hubiese voluntad para empujar un exhorto de esa naturaleza.