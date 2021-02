Dice AMLO no tener injerencia en caso Robles

Tomada de internet

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no tiene ninguna injerencia en el proceso penal que se sigue contra la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles.

El mandatario se refirió al tema al ser cuestionado sobre el criterio de oportunidad que busca la exfuncionaria de Enrique Peña Nieto ante la Fiscalía General de la República (FGR).

"Aprovecho también para decir en este caso que no tengo yo injerencia, es un asunto que lleva la Fiscalía. Se piensa también por lo mismo que es como antes, que todo salía por el Presiente, que la Procuraduría actuaba por consigna, no", dijo.

"Yo no estoy involucrado. Esto corresponde a la Fiscalía, ellos recibieron denuncias y están llevando a cabo todo el proceso".

López Obrador sostuvo que tampoco intervendrá en otros casos, como el Juan Collado, quien fue abogado del expresidente Carlos Salinas de Gortari y otros personajes polémicos.

Incluso advirtió que no es con él con quien tienen que negociar los términos de sus declaraciones ministeriales ni los nombres de los personajes a los que puedan incriminar.

"Lo mismo en el caso del abogado Juan Collado, es lo mismo, porque me han llegado a decir: yo hablo, soy testigo protegido o como se le llame pero necesito que el presiente respete el acuerdo y que me diga hasta dónde voy a llegar, a quien voy a denunciar".

"Y mi respuesta es no, no es decirle a Juan Collado: a ver, tu relación con Salinas y habla y así intervenimos. No, eso es inmoral y no corresponde al Presidente, eso corresponde a la Procuraduría y tiene que ser legal, nada de en lo oscurito, nada de concertacesiones", agregó.

Al hablar sobre el caso del empresario Alonso Ancira, de Altos Hornos de México, el Jefe del Ejecutivo insistió en que, lo importante, es que devuelva al erario el monto de sobreprecio que pagó Pemex por la compra de una planta chatarra"

"Lo he planteado abiertamente, que, si se afectó a la hacienda pública, que devuelva recursos. En Estados Unidos lo primero que hacen es quedarse con los bienes, muchos de esos bienes, bienes de México, ya estamos viendo que esos bienes regresen a México, eso sí nos importa", señaló.

"En el caso del señor Ancira, desde el principio, hay una auditoría y la planta de vendió más cara, 200 millones de dólares de más, ahí hay una pérdida para el erario, independientemente de la sanción y el castigo a los funcionarios. Esos 200 millones de dólares tienen que regresar".

López Obrador dejó en claro que, si no se concreta la reparación del daño, su Gobierno se opondría a que la FGR o los jueces pactaran para otorgarle beneficios como la libertad bajo fianza.