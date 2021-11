Extienden autodefensas presencia en Michoacán

Ciudad de México.- El grupo armado de Michoacán autodenominado "Pueblos Unidos", que surgió en 2020 como respuesta a las extorsiones que sufren productores, extendió su presencia en el Estado.

Fuertemente armados, alrededor de 400 integrantes de este grupo civil de autodefensas arribaron en unas 50 camionetas a Ziracuaretiro.

Además de este Municipio aguacatero, también tienen presencia en Ario de Rosales, donde tuvieron su origen, Taretan, Nuevo Urecho, Salvador Escalante y Pátzcuaro.

"Pueblos Unidos" llegó por la madrugada y realizó una reunión pública en la plaza de toros de San Andrés Corú.

En redes sociales, el grupo armado difundió videos en los que se observa el avance de la caravana por brechas y caminos sin ser molestada por ninguna autoridad.

También dio a conocer declaraciones de voceros en los que afirman que la finalidad es "blindar" a Ziracuaretiro del crimen organizado.

"Tenemos ganas de sobrevivir bien, estar bien con nuestras familias, con nuestras tierras, queremos ver a hijos crecer, queremos ver a un Michoacán limpio. No queremos tanta violencia, delincuencia, queremos un respeto", dijo uno.

"Nosotros no somos salvadores, no nos interesa eso, nos interesa cuidar lo nuestro, nuestras tierras, productos, no nos interesa salvar al pueblo porque para eso hay un gobierno, si nosotros nos levantamos las armas fue porque el gobierno fue incompetente donde estábamos nosotros ", agregó otro líder.

El grupo armado afirmó que sólo busca defender a la población de las extorsiones del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Acusa que el CJNG no sólo exige a productores cuotas mensuales entre 5 mil y 10 mil pesos mensuales, sino que también secuestra, asesina y despoja de tierras en la región.

"Si nos dijera alguien (otro pueblo) que fuéramos, iríamos, obviamente viendo que sea en realidad el pueblo, personas nativas del lugar y que no tengamos el detalle de que se infiltren personas ajenas a lo que es este movimiento; el riesgo siempre es latente, por eso nosotros nos organizamos y nos conocemos todos ", agregó otro miembro del grupo.

Tras la llegada de Pueblos Unidos a Ziracuaretiro, el Secretario de Gobierno de Michoacán, Carlos Torres Piña, declaró que no se permite que grupos de civiles armados hagan justicia por propia mano y continúen expandiendo su presencia en la entidad.

"Por supuesto que no se debe permitir (la expansión de estos grupos), es un tema que debemos platicar con las autoridades, estamos en la mesa de seguridad, deben de contenerse este tipo de acciones", subrayó.

"Luego se cobijan con el tema de guardias comunitarias y luego se presta para otras cosas, debemos hacer una contención en ese sentido, pero de manera coordinada con la Federación", agregó el funcionario, según reportaron medios locales