Exige PAN que AMLO declare ante FGR por video

Ciudad de México- La bancada del PAN en el Senado exigió que la Fiscalía General de la República llame a cuentas al Presidente López Obrador por ser el principal involucrado y beneficiado con el reparto de dinero que quedó evidenciado en los videos en los que aparecen David León y Pío López Obrador.

"A la luz de los videos que todos hemos visto, desde el grupo del PAN exigimos se cumpla con la ley para que la Fiscalía General de la República llame a declarar al Presidente Andrés Manuel López Obrador por ser el principal involucrado y beneficiado de estos hechos", planteó la senadora panista Kenia López.

La legisladora adelantó que la bancada presentará una denuncia ante la Fiscalía para que comience una investigación.

"Que investigue los hechos que constituyen los delitos de peculado, peculado electoral, desvío de recursos públicos, defraudación fiscal, financiamiento ilícito a campañas electorales, asociación delictuosa y lavado de dinero", aseguró.

López Rabadán explicó que las personas que deseen ayudar a una campaña, deben hacerlo mediante un depósito a una cuenta bancaria y a nombre del partido político que quieran ayudar.

"Se tiene que notificar a la autoridad electoral, es decir, se tiene que notificar al INE, quiénes están aportando recursos y en qué cantidades; hay que corroborar mediante un depósito a cuenta bancaria, con claramente nombre y apellido y cuentas de la personas a aportar; el dinero que se aporta a campañas debe tener un origen claro y sobre todo debe tener un origen lícito. El delito es independiente del monto".

De acuerdo con los videos difundidos por Latinus, sitio del periodista Carlos Loret de Mola, Pío López Obrador, hermano del Presidente, recibió en 2015 dinero en efectivo envuelto en bolsas y sobres para campañas.

"Los videos que vimos ayer son actos de profunda gravedad. Ver a Pío López Obrador, el hermano del Presidente, recibiendo dinero para apoyar campañas. Los videos muestran dos entregas: una por 400 mil pesos y otra por un millón de pesos, sin embargo, se habla de otras entregas durante varios meses", dijo la senadora Xóchitl Gálvez.

"El Presidente dijo esta mañana que hay notorias diferencias en el caso de los videos vinculados a Lozoya y en los que aparece su hermano. No, los presuntos actos de corrupción, no deben minimizarse, mucho menos justificarse, deben investigarse; no se trata de robar poquito o mucho, se trata de un acto ilegal e inmoral".

El presidente de la Comisión Anticorrupción, Juan Zepeda, afirmó que con los videos que han sido divulgados, tanto el hermano del Presidente López Obrador como David León quedan mal parados porque asoma un delito electoral.

"Hay un delito electoral porque se fondeó una campaña con recursos de procedencia al menos incierta. El combate a la corrupción es una farsa, mera demagogia", sostuvo.