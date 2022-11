Exige expresidente del IFE defender sistema electoral del país

Ciudad de México.- José Woldenberg, expresidente del IFE, exigió defender el sistema electoral del país ante la pretensión de alinear los órganos electorales a la voluntad del Gobierno.

"Decimos no a la destrucción del INE, no a la destrucción de los institutos locales, no a la destrucción de los tribunales locales, no a la pretensión de alinear a los órganos electorales a la voluntad del Gobierno, no al autoritarismo, sí a la democracia, si a un México democrático", expresó desde el Monumento a la Revolución.

El expresidente del IFE afirmó que el sistema electoral permite que exista un orden político en el país a raíz de la participación ciudadana que se expresa en las urnas.

"Defendemos un sistema electoral que nos cobija todos y que permiten la resistencia de la diversidad y la sustitución de los Gobiernos por la vía eficaz y participativa, ese es en México que queremos, un México para todos, un México cuya diversidad cuenta con un formato para su convivencia y competencia", manifestó.

El discurso de José Woldenberg se dio una vez que la marcha en defensa del INE arribó al Monumento a la Revolución desde donde hizo un llamado a los partidos en el Congreso a que no dejen caer a México en manos del "autoritarismo".

"Hacemos un llamado a todos los grupos parlamentarios, sin excepciones, a que defiendan lo edificado en materia democrática y no conduzcan a nuestro País a una etapa superada: la del autoritarismo.

Woldenberg aseguró que el País no merece una reforma electoral impulsada por una sola persona, pues el INE ha cumplido en ser confiable y transparente con la ciudadanía.

"México no merece una reforma constitucional en materia electoral y impulsada por una sola voluntad. Hay importantes lecciones en el pasado. Las reformas que fueron frutas de voluntades colectivas forjadas con los métodos probados y comprobados del diálogo y el acuerdo. México no puede ni debe trasladar el padrón electoral a otra institución, porque el INE ha cumplido con creces en la elaboración de un listado confiable y las credenciales se han convertido de facto en la cédula de identidad ciudadana.

"Quienes estamos hoy aquí, ciudadanos, todos en el ejercicio de nuestros derechos, sabemos, porque lo vivimos, que nuestro País late en diferentes formas de pensar, distintos intereses y cuerpos valorativos, diversas plataformas políticas e ideológicas y que sólo desde el autoritarismo más ciego se puede aspirar a homogeneizar esa riqueza de expresiones", añadió.

Al final del discurso de Woldenberg, los asistentes a la marcha corearon al unísono "yo defiendo al INE" dando paso al himno nacional mexicano.