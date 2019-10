Exhibe López Obrador letalidad con Calderón

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los mayores índices de letalidad que ha vivido el país se registraron en el Gobierno del expanista Felipe Calderón, al grado de que el 50 por ciento de los muertos de la guerra contra el narcotráfico se reportó en ese periodo.

En conferencia de prensa, el mandatario incluso presentó cifras y gráficas para evidenciar el incremento de fallecidos contabilizados en ese sexenio, en comparación con el número de detenidos y lesionados.

También aseguró que el mayor número de bajas en las Fuerzas Armadas se presentó en ese periodo.

"Tampoco se habla nada de cómo daban la orden desde arriba de barrer, de imputar, de justificar y ahí están los datos, cuándo hubieron más muertos que heridos y detenidos. Les voy a dar un dato, en tres años del Gobierno de Calderón, tres años, 160 militares y marinos asesinados", aseveró.

"Y en ese sexenio, de todos los asesinados en enfrentamiento, casi el 50 por ciento... era una guerra, ¿y eso es lo que añoran, eso es lo que quisieran que lleváramos a cabo? De todos los muertos que hubieron en el sexenio de Calderón, del 2006 a la fecha, casi el 50 por ciento en ese sexenio perdieron la vida en enfrentamientos de la delincuencia con las Fuerzas Armadas".

Tras pedir a sus colaboradores que mostraran la gráfica con los índices de letalidad, López Obrador consideró que era necesario refrescar la memoria porque parece como que hay "amnesia".

De acuerdo con las estadísticas de la Secretaría de la Defensa Nacional, los años con el mayor índice de letalidad fueron 2011 y 2012, al cierre del sexenio Calderón, ya que el número de muertes fue muy superior al de los lesionados y detenidos.

En esa etapa, se registraron 2 mil 459 muertes de agresores, mientras que el acumulado entre heridos y lesionados fue de apenas mil 99.

Contra Fox

En otro momento de la conferencia, el Jefe del Ejecutivo también se lanzó contra el Presidente Vicente Fox, a quien acusó de mantener al viejo régimen durante su sexenio, a pesar de la esperanza de cambio que permitió la salida del PRI de Los Pinos.

"¿Qué pasó en el 2000, cuánta gente estaba ilusionada por la alternancia, por el cambio? Y miren en qué terminó todo, se agravó la situación, una recomposición del mismo régimen, gatopardismo, eso que consiste en que las cosas en apariencia cambien para seguir igual", acusó.

"Lo mismo, la misma política privatizadora, el saqueo, la corrupción, con el añadido de que desataron la corrupción y la violencia, la antidemocracia. Imagínense, un movimiento que triunfa con la bandera de la democracia para quitar al partido que prevalecía durante mucho tiempo y que a los seis años ya está promoviendo el Fraude electoral, dicho por ellos mismos".

El tabasqueño consideró que es como si su Gobierno decidiera operar un fraude para conservar el poder en las elecciones federales por venir.

"Es como si nosotros, en la elección del 21 o del 24 llevamos a cabo un fraude, como lo hicieron ellos, para sostenernos en el Gobierno. No, no somos iguales, este cambio es de verdad, no hay simulación. Y lo que se demostró a final de cuentas es que son los mismos intereses, distintos partidos, pero con los mismos intereses, los grupos que se llegaron a sentir dueños de México. Y ahora quieren regresar a lo de antes y eso lo va a decidir el pueblo".