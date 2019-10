Decide juez no liberar a Rosario Robles

Ciudad de México— Rosario Robles continuará presa en Santa Martha.

El juez federal Felipe de Jesús Delgadillo Padierna resolvió que la prisión preventiva oficiosa es la medida más idónea y proporcional para garantizar la comparecencia de la exfuncionaria en el proceso, en virtud que su defensa ha sido "mentirosa" sobre su domicilio.

La exfuncionaria compareció este martes en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur.

La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que debían ratificar la prisión preventiva justificada porque esta medida impide el encubrimiento y la impunidad.

La dependencia a cargo de Alejandro Gertz Manero aseguró que existen elementos que obligan a Delgadillo Padierna a negarle la libertad provisional a la exfuncionaria, entre ellos que mintió sobre su verdadero domicilio.

En una carta, la exsecretaria manifestó al Fiscal que nunca ha mentido sobre la veracidad de su domicilio y que incluso en él ha estado el actual presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Jamás he mentido sobre mi domicilio", aseveró.

"En todo este proceso me he conducido con estricto apego a las leyes y a la autoridad, confiando en la autonomía del Poder Judicial".