Evita TEPJF calificar validez de consulta

Ciudad de México— El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) rechazó que su homólogo local en Baja California revise las controversias contra la consulta del próximo domingo sobre el periodo de Gobierno de Jaime Bonilla.

Sin calificar si es válida o no la consulta convocada por el Congreso de esa entidad sobre la ampliación de 2 a 5 años del mandato de Bonilla, la Sala Superior del TEPJF validó por unanimidad el criterio empleado por el tribunal de Baja California.

"El tribunal estatal determinó su incompetencia para resolver la controversia porque consideró que solo los instrumentos contenidos en la Ley de Participación Ciudadana del Estado son de naturaleza electoral.

"En tanto que la consulta combatida tenía un carácter diverso, pues fue aprobada por el Congreso en el ejercicio de su autodeterminación, el tribunal local carece de la competencia y fue correcta su decisión", argumentó el Magistrado Felipe Fuentes.

Precisó que la propuesta aprobada por la Sala Superior del TEPJF no califica la validez o no de la consulta convocada para el próximo domingo y explicó que para las autoridades electorales ya concluyó el proceso electoral que llevará a Bonilla a una Gubernatura de dos años.

En ese sentido, la Gubernatura arrancaría el 1 de noviembre de 2019 y concluiría el 31 de octubre de 2021.

"La propuesta no establece si es correcto o no la determinación del Congreso local ni la consulta aprobada precisamente porque escapa de la naturaleza electoral. El tribunal solo tiene facultad para conocer de instrumentos en la Ley Federal de Consulta Popular.

"Somos respetuosos de las competencias que la Constitución confiere a cada autoridad. Además, el criterio es congruente con los precedentes de la Sala Superior cuando se desecharon impugnaciones relacionadas con las consultas del nuevo aeropuerto y la operación de una planta termoeléctrica en Morelos", destacó Fuentes.

Para el Magistrado "fue correcto" que el tribunal de Baja California determinara su incompetencia legal y se desecharan así los recursos interpuestos por la Coparmex, así como por el PAN y MC.

"Estimo que el fin inmediato de la consulta no tiene naturaleza electoral ni incide propiamente en la duración del mandato de la Gubernatura porque, como se advierte del acto impugnado, el resultado de la consulta servirá para que el Congreso estatal determine, de ser el caso, la continuación del procedimiento legislativo de reforma al artículo octavo transitorio del decreto 112", sostuvo.