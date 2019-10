'El presidente ordenó eliminar venta de plazas'

Ciudad de México— El secretario de Educación, Esteban Moctezuma, sostuvo que, con la nueva reforma educativa, el Estado es el rector de la educación y asumió el control del sistema en general y de las plazas en particular.

"El presidente ha sido muy claro en ordenarnos eliminar la venta de plazas que todavía existe, queremos eliminar la corrupción en el sistema educativo nacional, vamos a acabar con lo que llamamos el huachicol educativo, ni corrupción arriba ni corrupción abajo", dijo al comparecer ante diputados.

El funcionario afirmó que la vacancia de plazas será una caja transparente que podrá ser revisada públicamente por cualquier interesado.

También defendió a los maestros al señalar que fueron considerados los villanos del sector y los trataron de manera injusta.

Dijo que al iniciar su encargo no imaginó que recibiría la educación pública en un estado de emergencia.

En primer lugar, comentó, encontraron que el grado de desconfianza de maestras y maestros era muy grande.

"Fueron abrumados con sobrecargas administrativas sustentadas en un afán de control", señaló.

"Esas sobrecargas produjeron que debilitaran su principal responsabilidad".

Recordó que los propios docentes calificaron la evaluación como punitiva y que incluso se llegó a utilizar la fuerza pública para aplicarla.

"De esta manera encontramos a las maestras y a los maestros muy dolidos y estigmatizados", dijo.

"Eso no es una opinión, es un hecho registrado en las palabras del entonces secretario de Educación, Emilio Chuayffet, que en 2013 dijo que el principal hallazgo de la consulta nacional que condujo es que maestras y maestros estaban enojados, deprimidos por el maltrato recibido".

Por fortuna, destacó el secretario, la reforma educativa fue abrogada y hay un panorama alentador en la educación.

"Con la aprobación de la reforma y de las leyes secundarias, quedaron sentadas las bases del acuerdo educativo nacional", afirmó.

Señaló que la instrumentación de éste se llevará a cabo a partir de la Nueva Escuela Mexicana que construirán día a día con el concurso de maestras, maestros, alumnos, padres de familia y sociedad en general.

El titular de la SEP aseveró que los dos pilares serán la excelencia y la equidad.

Asimismo, apuntó, se garantizará el derecho de todas las personas a acceder a la educación desde el nivel inicial hasta la educación superior