Celebra López Obrador combate a la corrupción en Poder Judicial

Ciudad de México— Luego que Judicatura suspendiera a un magistrado indagado por irregularidades financieras, el presidente López Obrador celebró que en el Poder Judicial se actué para combatir la corrupción.

"Yo celebro el que se actué en el Poder Judicial para combatir la corrupción, desde luego no se puede condenar a nadie sin presentar pruebas, sin llevar a cabo un proceso como lo establece la ley, pero es un hecho inédito el que por corrupción o por presunta corrupción se destituya a un magistrado", dijo en conferencia mañanera.

"Si celebro que no se tolere la corrupción, cero corrupción, estigmatizar al corrupto, también con el matiz de que nadie puede ser juzgado a priori, no es ajusticia y luego averiguas, no, todo mundo tiene derecho a defenderse legalmente, pero si hay indicios de corrupción, no se puede estar en el cargo, mientras se hace la investigación, para afuera".

El mandatario detalló que el magistrado Jorge Camero es indagado por un presunto depósito irregular de 80 millones de pesos.

"Tengo entendido que se trata de un deposito de 80 millones de pesos y estas cosas, de ser cierto, no se puede tolerar y por eso lo celebro", comentó.

"Es difícil acumular dinero si se trabaja honestamente si se trabaja en el servicio público (...) 80 millones, ¿de dónde? Entonces ya, se acabó, el Gobierno no es para hacer negocios, es para servir al pueblo. Antes se veía normal, ya no, esas cosas no se deben de permitir y no tratar de justificar la corrupción, para nada, cero corrupción".

Agregó que no conocía la existencia de dicho magistrado y saludó que la Judicatura informe sobre estos casos.

"Hay que limpiar el Poder Judicial, con autonomía, con independencia, porque también se puede estar pensando que somos nosotros, yo ni sabía de la existencia de este magistrado, hasta ahorita me estoy enterando, no nos metemos nosotros en estos asuntos", dijo.

"Me parece muy bien porque imagínense existía la Judicatura y nunca se castigaba a jueces, a magistrados, a ministros menos y como sí a los integrantes del Poder Ejecutivo se les castiga y se les señala si son corruptos, incluso en el caso de legisladores, y en el caso del Poder Judicial había mucho hermetismo y ahora se dan estos casos, por eso lo celebro y desde luego esto va generar polémica pero que bueno que se ventile este asunto".