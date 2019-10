Ciudad de México— Por tercera ocasión en lo que va de este Gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador discrepó públicamente al Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, al advertir que no propondrán aumentar la edad para el retiro.

"No estoy de acuerdo con que se amplíe la edad de retiro, de una vez lo expreso, mientras yo sea presidente no va a modificarse la edad en lo que a nosotros corresponde", aseguró el presidente durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.

"No va a haber ninguna propuesta para aumentar la edad de retiro.

"No queremos saber nada del Gobierno neoliberal, fue un fracaso rotundo", agregó.

El mandatario aseguró que se hicieron reformas que afectaron a los trabajadores, que afectaron a todos los mexicanos, por consigna, muchas veces ni siquiera por decisión de los mexicanos, sino para cumplir con recomendaciones del extranjero.

En ocasiones anteriores, el mandatario contradijo al funcionario cuando éste propuso priorizar inversión en exploración y no en Dos Bocas, y cuando planteó en la Cámara de Diputados revivir el impuesto de la tenencia.