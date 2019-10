Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el nepotismo no se debe permitir, tras ser cuestionado sobre el caso de Morelos, donde el medio hermano del gobernador Cuauhtémoc Blanco asiste a reuniones de Gobierno y ha colocado a familiares en distintos cargos públicos.

"Si la ley lo prohíbe, no se puede permitir. Si la ley lo prohíbe, aunque sea una eminencia, además, no es sólo un asunto legal, es un asunto ético" aseguró.

"Si el Gobierno no es el DIF, no es para la familia".

Ayer, Reforma publicó que Ulises Bravo, medio hermano del Gobernador de Morelos, fue captado en una reunión con Mario Isaac Vargas, coordinador de Relaciones Públicas de la Comisión Estatal de Seguridad.

El pasado 11 de septiembre, Bravo también acudió a una mesa de seguridad para planificar la estrategia contra la delincuencia.

La reunión, como las últimas registradas, fue encabezada por el jefe de la Oficina del Gobernador, José Manuel Sanz, ante las reiteradas ausencias de Cuauhtémoc Blanco en esas mesas.

Ulises también ha sido señalado en el Congreso de "palomear" y otorgar los contratos estatales.

Además, colocó a su esposa, tíos, primos y amigos en diversos cargos de la Administración pública.

En una carta enviada a este diario, el gobernador Blanco afirmó que todos los funcionarios designados cumplen con la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado.