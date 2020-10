Deja cargo mando de Pemex que se reunió con Deschamps

Archivo / Agencia Reforma

Ciudad de México— Alejandro Cabrera Fernández, quien se desempeñaba como titular de la Coordinación de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de Petróleos Mexicanos (Pemex), dejó el cargo luego de que fue exhibida su reunión con el ex líder sindical Carlos Romero Deschamps.

Este martes, el Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que se indagara el caso, luego que se difundió un video en el que se observaba a Cabrera Fernández junto con Romero Deschamps, el diputado federal Manuel Limón Hernández y Fernando Navarrete Pérez, presidente del consejo general de vigilancia del comité ejecutivo general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.

"Al respecto, Pemex informa que una vez que se conoció el video de referencia (15 de octubre del año en curso), el trabajador Alejandro Cabrera Fernández dejó de estar en funciones y después del análisis del caso, el día de hoy concluyó la relación laboral", dijo la empresa en un comunicado.

Pemex aseguró que la forma de actuar de Cabrera fue unilateral y sin el conocimiento y autorización de sus superiores jerárquicos.

"Se apartó de los principios éticos que rigen a Pemex y sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, ya que siendo el responsable de las relaciones laborales y recursos humanos de Pemex, toda actividad relacionada con el motivo de su encargo debe ser atendida dentro de sus instalaciones, por lo que se considera que no hay justificación para realizar reuniones fuera de las mismas en horario laboral con ex directivos y/o ex líderes sindicales sin relación laboral con la empresa", aseguró la empresa.