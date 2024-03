Dañó Xóchitl imagen de imparcialidad de INE: Consejeros

Ciudad Juárez.- La candidata presidencial, Xóchitl Gálvez, dañó la imagen de imparcialidad del INE al publicar su logotipo en una propuesta de campaña para frenar el uso de programas sociales, advirtieron consejeros electorales.

Aunque la Comisión de Quejas del Instituto declaró improcedentes las medidas cautelares contra la aspirante, pues borró el tuit con las imágenes, le hizo un "llamado enérgico" para no usar el emblema del organismo y no fomentar la difusión de su publicación.

Además, los consejeros recordaron a Gálvez y al "público en general" que utilizar de manera ilegal una marca registrada, como es el logotipo del INE, puede provocar sanciones por autoridades competentes.

La aspirante subió a sus redes sociales el oficio en el que pedía al Instituto emprender una campaña de difusión en la que se aclarara que los programas sociales no son propiedad de un partido y no pueden utilizarse para pedir el voto, y sugería, en imágenes, el texto de posibles espectaculares, con el logotipo del INE.

La consejera Rita López criticó que la candidata hubiera dado retuit a la publicación, argumentando que la borraría más tarde, lo que provocó que las imágenes se quedaran registradas en la red.

"Ya no se pudo evitar un daño, el daño ya quedó hecho. La gravedad del asunto es trascendente, utilizar el emblema del Instituto de esta forma me parece bastante preocupante y más por la réplica que ha habido.

"Se hace un llamado contundente a la denunciada que no se debe hacer uso de este emblema y señalar los hechos en los que se puede incurrir. Lo que se pretende es no causar confusión en la ciudadanía, que me parece es lo más grave de este hecho", dijo.

Sin pedir directamente a otros actores políticos o simpatizantes de Gálvez no replicar las imágenes, el consejero Arturo Castillo consideró que en el acuerdo de la Comisión debía quedar claro a la candidata y "al público en general" que la imagen del INE no puede usarse indebidamente.

"Las infracciones pueden llevar hasta una multa por el importe de 250 mil UMAS y multas adicionales por mil UMAS por cada día en que persista la infracción. Esto lo cito solo a manera de referencia porque nosotros no somos una autoridad competente en esta materia.

"Pero es importante que la gente que nos escucha y que va a leer lo que estamos resolviendo, esté consciente de lo que implica utilizar una marca registrada de manera inadecuada, sin la autorización del titular de los derechos, que en este caso es el Instituto Nacional Electoral", apuntó.

Castillo insistió en que imágenes como las de Gálvez generan una percepción de parcialidad por parte del INE, lo que afectaría gravemente la confiabilidad de la elección organizada por el organismo.

"De ahí que, insisto, es importante un llamado enérgico a la persona denunciada y un recordatorio al público en general sobre la importancia de no utilizar de manera inadecuada el emblema del Instituto", apuntó.

La consejera Claudia Zavala, presidenta de la Comisión, aseguró que la publicación puso al INE en una situación compleja, pues las imágenes realmente parecían espectaculares del organismo, generando confusión.

"Un actor político no puede beneficiarse electoralmente utilizando el logotipo de la autoridad que organiza las elecciones. Este tema nos ha puesto en una situación muy compleja, porque el INE es la autoridad que arbitra las elecciones y la conducta de los partidos y entes políticos", recriminó.

Afirmó que debe quedar claro la magnitud del problema, pues aunque Gálvez borró el tuit, las imágenes quedaron en la red, y la gente las está replicando, provocando un efecto directo sobre la imparcialidad del INE.

"Estoy de acuerdo en hacer este estricto llamado a conducirse por los canales, de que el logotipo es de uso exclusivo del INE, no puede ser utilizado por las fuerzas políticas para beneficiarse electoralmente", insistió.

Zavala recordó que la Unidad Técnica de lo Contencioso realizará la investigación para enviarla a la Sala Especializada para que, como en todos los casos, resuelva el fondo, por lo que se agregó a la queja de Morena, las presentadas por el PVEM y PT este jueves.