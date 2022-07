Continúa al alza ocupación hospitalaria por Covid-19

Ciudad de México.— La ocupación hospitalaria de camas generales para pacientes con Covid-19 continúa a la alza y se ubica en un 18 por ciento de ocupación.

Al principio de la quinta ola, el porcentaje de ocupación de camas generales para pacientes con Covid-19 estaba en un 3 por ciento, por lo que el aumento es de 15 puntos porcentuales, del 7 de junio al 14 de julio.

PUBLICIDAD

La ocupación de camillas para pacientes críticos también registra incremento al pasar de un 1 a un 4 por ciento, en el mismo periodo.

El país registra hoy 34 mil 885 casos nuevos de Covid-19 en 24 horas y 74 muertes más por esta enfermedad.

Al día de hoy se han acumulado 6 millones 373 mil 876 casos de Covid-19, y 326 mil 335 muertes a causa de esta enfermedad, según el informe epidemiológico.

El número de casos activos pasó de 231 mil 402 a 246 mil 774, de un día para otro, es decir, hay 15 mil 372 nuevos casos activos en 24 horas.

La Secretaría de Salud hizo un llamado a las personas para que, en caso de presentar síntomas de Covid-19, se aíslen por al menos siete días.

Igualmente, exhorta a la población a mantener las medidas básicas de prevención, como uso de cubrebocas donde sea necesario y de acuerdo con las medidas dispuestas en cada localidad; así como sana distancia, lavado frecuente de manos con agua y jabón o aplicación de alcohol-gel y ventilación de espacios.

Asimismo, invitó a las personas mayores de 12 años que aún no se han vacunado a que acudan a las unidades dispuestas en su entidad para recibir el biológico, ya que es la forma más efectiva para disminuir la posibilidad de que la enfermedad evolucione.

De acuerdo con la Ssa, quienes tienen más riesgo de sufrir complicaciones son las personas mayores de 60 años, los que presentan alguna comorbilidad o las embarazadas.

La dependencia recordó que en el sitio mivacuna.salud.gob.mx continúa abierto el registro para vacunación universal contra Covid-19 en niños de cinco a 11 años, así como para adolescentes mayores de 12 años y personas adultas que no han iniciado el esquema, no lo han completado o no se han aplicado refuerzo.