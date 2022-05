Cárteles mexicanos manejan narco en Colombia, dice expresidente Pastrana

El narco en Colombia lo manejan los cárteles mexicanos, aseguró el ex Presidente de esa Nación sudamericana Andrés Pastrana.

Al frente de la Internacional Demócrata de Centro, el ex Mandatario atestiguó en la sede nacional del PAN la elección de Mariana Gómez del Campo, responsable del área internacional del blanquiazul, como presidenta de la Organización Demócrata Cristiana de América Latina (ODCA).

"En Colombia, hoy el narcotráfico lo manejan los cárteles mexicanos, no lo manejan los cárteles colombianos. (...) Todo el tráfico (de estupefacientes) hacia los Estados Unidos viene a través de México y todo el tráfico a través de Europa pasa por Venezuela, eso es lo que sucede", sostuvo en rueda de prensa.

Tras sostener que la guerra contra las drogas no se ha perdido, Pastrana afirmó que el ex Presidente Juan Manuel Santos pasará a la historia no por el Nobel de la Paz, sino por ser el que "mayor cantidad de coca dejó a los colombianos".

Flanqueado por el líder nacional del PAN, Marko Cortés, y por Mariana Gómez del Campo, Andrés Pastrana aseguró que en Venezuela hay "una narco dictadura", cuyo líder el Presidente Nicolás Maduro es "un narco dictador".

En ese tono, denunció que Venezuela, Cuba y Rusia han urdido "un pacto" para desestabilizar a Colombia en las elecciones presidenciales del 29 de mayo.

El dirigente anfitrión, Marko Cortés, propuso a los líderes que conforman la ODCA a redoblar esfuerzos para frenar lo que denominó como la ola autoritaria y destructiva que amenaza a los pueblos.

"Es momento de unidad, de decirle al mundo que se puede vivir en democracia, con desarrollo y con mejores condiciones sociales", expresó Cortés.

La ex senadora Mariana Gómez del Campo afirmó que la ODCA "no puede guardar silencio" cuando a un pueblo se le calla por el simple hecho de salir y manifestarse porque no se está de acuerdo con un régimen", en alusión a Cuba.