Niega AMLO boicot a Cumbre de las Américas en EU

Ciudad de México.- Luego que amagó con no asistir y de ser respaldado por varios países, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que esté armando un boicot contra la Cumbre de las Américas, que se realizará en Los Ángeles, California, el próximo mes.

"No, siempre he dicho que hemos recibido un trato muy respetuoso del presidente Biden, sin que yo hable de independencia y soberanía, él siempre menciona que nuestro trato se da a partir de un pie de igualdad", expuso en conferencia mañanera.

PUBLICIDAD

"Y siempre ha sido muy respetuoso y es una persona buena, responsable, y pues es demócrata y sabe que debe respetarse a todos el derecho a disentir".

Ayer, los presidentes de Bolivia, Luis Arce; de Honduras, Xiomara Castro, y de Argentina, Alberto Fernández, respaldaron la postura del mandatario mexicano de asistir a la Cumbre sólo si se incluye a todos los países.

López Obrador llamó a cambiar la política de América.

"Nadie tiene derecho a hablar en nombre de toda América y de decidir quién participa y quién no. Somos países independientes, libres, soberanos, nos regimos no por mandatos de hegemonías de países extranjeros, nos regimos de conformidad con nuestros procesos históricos que en todos los casos están plasmados en las Constituciones de los pueblos", señaló.

"Es el momento de un cambio de política en América y yo no descarto el que el presidente Biden haga la invitación a todos".

Agregó que sería un hecho histórico invitar a todos e insistió en que ningún país representa una amenaza para Estados Unidos.

"Me dio gusto que ayer en la Casa Blanca todavía, y es cierto, se sostuvo que no se han girado invitaciones, a mí no me han invitado formalmente y tengo información que no han girado invitaciones a nadie, entonces vamos a esperarnos y sería un hecho muy importante, histórico, a quienes no les gusta esto, a quienes quieren confrontación ideológica, política, a quienes no pueden superar que ya vivimos en otros tiempos, que hay que dejar agravios, hay que pensar en adelante", comentó.

"Son cuestiones dogmáticas, ideológicas, que no pueden estar por encima del bienestar de los pueblos, de la paz, la tranquilidad, la felicidad de nuestros pueblos, todos los problemas, todos pueden resolverse, no hay nada grave, ¿cuál es la amenaza?, ¿Va invadir Cuba Estados Unidos? ¿O Argentina, o Colombia? ¿De qué le sirve a Estados Unidos invadir Colombia o Venezuela o México?, ¿Qué no nos degrada eso como seres humanos? ¿Qué no es mejor la fraternidad entre nuestros pueblos?", expresó el mandatario.