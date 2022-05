Rechaza AMLO revisar rediseño aéreo; dice que 'conservadores inventan'

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no se revisará el rediseño aéreo en la zona del Valle de México, pues los problemas que se difunden han sido inventados por sus adversarios.

"No hay ningún problema de rediseño, lo inventaron los adversarios. Entonces no hay, lo sostengo catagóricamente, no hay rediseño. Esa es una maniobra de estos corruptos, que son técnicos muy echados a perder", comentó López Obrador.

Este martes, Reforma informó que las "idas al aire", que ocurren cuando por falta de seguridad en un aterrizaje la aeronave vuelve a elevarse antes de tocar pista, se duplicaron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) a causa del rediseño del espacio aéreo, coincidieron controladores y expertos.

El aumento, comparado con los mismos periodos de 2019 a 2021, ha coincidido con el rediseño implementado para hacer posible que el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) iniciara operaciones.

Además, ayer, autoridades y representantes de las aerolíneas que operan en el AICM acordaron ordenar el sistema aeroportuario, informó la Secretaría de Gobernación.

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, el mandatario federal agradeció a las empresas que han tomado la decisión de pasar vuelos al AIFA, entre ellas Aeroméxico.

"Entonces, se satura el aeropuerto actual por lo mismo y ahora ya se está tomando una decisión voluntaria. Y les agradezco a las empresas aéreas que pasen viajes al nuevo aeropuerto, que tiene muchísima capacidad.

"Ya Aeroméxico aceptó, pero antes de esto en la prensa reaccionaria, conservadora, había la información de que íbamos a emitir un decreto que iba a hacer a la fuerza", añadió.