Reconoce Pemex atraso en refinería de Dos Bocas

Ciudad de México.- A menos de dos meses de que vaya a ser inaugurada, las obras en la refinería de Dos Bocas reportan un rezago importante.

Así lo revela el reporte anual de Pemex, entregado a la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), a finales de 2021, en donde se indicó que recién concluyó la ingeniería básica de 17 unidades de proceso.

Esto implica que para diciembre pasado sólo se tenía la ingeniería básica de las instalaciones que sirven para refinar petróleo.

"Al 31 de diciembre de 2021 se encuentra finalizada la preparación del sitio, mejoramiento de suelos e ingeniería de detalle (Fase I). Además, continúa la adquisición de unidades modulares a largo plazo, y un número significativo de ellas ya están en el sitio.

"Se continúa con la fabricación de tanques verticales y esféricos que constituyen el área de almacenamiento de la refinería. Se han finalizado los estudios y servicios de ingeniería básica para las 17 unidades de proceso", refiere el reporte.

El proyecto aplica la metodología FEL (Front-End Loading) que considera tres etapas; la visualización; conceptualización y definición del proyecto.

Rosanety Barrios, experta en temas de energía, descartó, a pesar de la poca información pública del proyecto, que el 1 de julio se termine la refinería.

"En los videos que nos muestran solo vemos instalaciones subyacentes, pero no hemos visto nada sobre las instalaciones que sirven para refinar petróleo (...) la torre de destilación no la hemos visto y sin eso no hay refinación, que además son equipos sumamente complejos y caros que se mandan a hacer.

"Pemex en su reporte 20-F habla de Dos Bocas, y hay un dato importante en el que dice que lo correspondiente a las 17 unidades que van a procesar el petróleo terminaron sus estudios e ingeniería básica, entonces si al 31 de diciembre solo tenía la ingeniería básica, esto está retrasado en verdad y eso es algo grave", puntualizó.

El reporte señala que Pemex TRI se encuentra desarrollando los informes para la fase de definición del proyecto (FEL III), con el fin de obtener las aprobaciones corporativas necesarias del Consejo de Administración de Pemex y otros órganos relevantes.

Jesús Carrillo, director de economía sostenible del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), explicó que aún falta concluir con los ductos que permitirán llevar gas a la refinería y la planta de generación eléctrica, y sin ello no podría operar.

"Si pensamos que todo esté construido de aquí al 2 de julio, pero todo, tienes que hacer pruebas durante varios meses, entonces ni así se podría refinar a partir de julio, porque nada más queda hoy.

"Incluso aunque estuviera todo hoy, un mes no sería suficiente para hacer las pruebas", sostuvo.