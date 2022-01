Buscan prórroga para acatar orden de Corte sobre Ley Chayote

Ciudad de México— Los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados acordaron pedir una última y definitiva prórroga -de 60 días- para acatar la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que les ordenó corregir omisiones en la Ley General de Comunicación Social de 2018 o, en su defecto, expedir una nueva.

La senadora Olga Sánchez Cordero y el diputado Sergio Gutiérrez Luna tomaron esa determinación durante la reunión preparatoria de los trabajos de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Durante la víspera, un juzgado federal había advertido a las dos Cámaras que tenían diez días hábiles para cumplir con la sentencia. La primera sala de la Corte determinó que el fallo, notificado oficialmente al Congreso el 16 de noviembre, pero votado en público el 8 de septiembre, debía cumplirse antes de terminar el segundo periodo de sesiones de 2021, lo que no ocurrió.

De hecho, el diputado Gutiérrez Luna informó que ayer mismo, por instrucciones suyas, que el director jurídico de la Cámara había ido a platicar con el juez de distrito que emitió la resolución para solicitar la prórroga.

Presumiblemente, el juez aceptó y, entonces, los cambios deberían hacerse antes del 30 de abril, cuando concluye el próximo periodo ordinario de sesiones.

"Es decir, hay posibilidad que nos den una prórroga, es algo que ayer se exploró con el juez y vamos a esperar a que nos notifiquen para ya hacer las acciones jurídicas, tratando de que está prórroga sea o comprenda el próximo periodo de sesiones", explicó.

"Lo que en apariencia resolvió el juez es que son 10 días; no nos han notificado, pero ya lo platicamos con ellos y al parecer podrá darse una prórroga, en el entendido de que ellos no estaban enterados, o no es algo cotidiano para ellos, el saber que estamos en receso y que no se puede ahorita aprobar la ley hasta que inicie el siguiente periodo".

La conocida como "Ley Chayote" tiene los criterios para el gasto de propaganda gubernamental en medios de comunicación social.