Al alza demanda de antigripales en el país

Ciudad de México— Si bien la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias (Unefarm) aún no ha detectado un desabasto o faltantes de antigripales y vitamínicos en anaqueles, sí hay una mayor demanda de éstos en lo que va del año.

Juvenal Becerra, presidente de Unefarm, sostuvo que para la actual temporada invernal se hizo una mejor planeación con las empresas fabricantes de antigripales y vitamínicos, de tal suerte que se anticipó una mayor demanda para estas fechas, en comparación con la registrada a finales del 2020 e inicios del 2021.

"Hasta ahora no podemos decir que hay escasez, nos prevenimos con los laboratorios y distribuidores, hasta ahora tenemos todavía antigripales y antibióticos, hicimos previsión. No hay desabasto", dijo en entrevista.

Francisco Larrondobuno, director de Marketing de Chinoin, fabricante de Antiflu-Des, uno de los antigripales más socorridos durante la temporada invernal, señaló que el abasto de todos sus medicamentos, especialmente los antigripales y otros usados para el tratamiento de Covid-19, como Alin (dexametazona), están completamente garantizados.

"En el mercado de antigripales ni siquiera hemos recuperado el consumo que se tenía antes de la pandemia; en 2019, se consumieron 52 millones de piezas de antigripales en el País y hubo una caída muy fuerte en 2020. Para 2021 vimos una ligera recuperación, pero ahora mismo seguimos con un consumo muy por debajo del 2019 y por ende no vemos problemas para abastecer la demanda", explicó.

Dejó claro que se tiene inventario suficiente de antigripales y que Chinoin está listo para atender picos de demanda por parte de las farmacias, basados en una mejor planeación desarrollada a lo largo del 2021.

Luis Lazarini, vocero de Grupo Somar, coincidió en que las cadenas de farmacias y los productores de vitamínicos han logrado una mejor planeación para satisfacer productos de alta demanda durante la pandemia, como la vitamina C.

"Nosotros producimos Oxital-C, que es una marca genérica, pero también producimos vitamina C para cadenas de farmacias que tienen este producto con marca propia. En 2020, vendimos 43 por ciento más vitamina C que en 2019, fue algo inesperado. En 2021, vendimos 17 por ciento más que en 2020 y para este año, esperamos un alza anual de 20 por ciento, de tal suerte que al cierre de este año vamos a vender 191 por ciento más vitamina C que en 2019", explicó.