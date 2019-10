Avanza reducción de financiamiento a partidos políticos

Ciudad de México— Sin consenso con la Oposición, los bancadas de Morena y PES en San Lázaro aprobaron en comisión el dictamen que reduce al 50 por ciento el financiamiento de los partidos.

De lograr que la reforma sea aprobada en el Senado, el presupuesto de los partidos para el 2020 bajaría a la mitad de los 5 mil 239 millones que el Instituto Nacional Electoral (INE) presentó para el próximo año.

Morena sería el partido menos afectado por la reducción del dinero público para financiar sus actividades y campañas políticas.

En la Comisión de Puntos Constitucionales, el dictamen se aprobó con 17 votos de Morena y PES, y 14 en contra del PAN, PRI, PT, MC, PRD y PVEM.

En la reforma constitucional se modifica el factor para calcular el monto de las prerrogativas.

Actualmente se determina multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 65 por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Para reducir a la mitad el financiamiento público, se disminuyó el factor de la UMA a 32.5 por ciento de su valor diario, por lo que no se tocó el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, lo que da la posibilidad de que cada año siga el incremento del monto a los partidos.

Además, se quedó en sus mismos términos el porcentaje de reparto de la bolsa a los partidos.

El 30 por ciento se reparte en forma equitativa y el 70 por ciento de acuerdo a la votación obtenida por cada partido en la última elección federal.

En las negociaciones previas, la Oposición planteó modificar tal formula para que fuera 50 por ciento de reparto equitativo y 50 por ciento de acuerdo a la votación lograda por cada partido, pero ello siempre fue rechazado por Morena.

El dictamen debe ser presentado al Pleno, pero difícilmente logrará las dos terceras partes de la votación de los diputados presentes, dado que PT y PVEM no apoyan la reforma, por lo que a Morena no le alcanzan los votos sólo con el PES.

"Vamos a reducir el presupuesto de los partidos políticos a la mitad. Hoy la comisión de puntos constitucionales aprobó la iniciativa que presentamos con @tatclouthier

y la semana que entra lo estaremos discutiendo en el Pleno de la @Mx_Diputados", escribió en su cuenta el diputado Mario Delgado.