Multaría INE a partidos políticos por más de 760 mdp

Ciudad de México— El Instituto Nacional Electoral (INE) prevé aplicar multas por más de 760 millones de pesos a partidos por irregularidades en sus informes anuales de ingresos y gastos del 2018.

El instituto político con más sanciones económicas podría ser Morena, con 267 millones 504 mil pesos, pues el órgano electoral detectó 310 anomalías en la aplicación de sus recursos, tanto de la dirigencia nacional como de las estatales.

De ese monto total, la multa más fuerte es por 33 millones de pesos debido a que el Comité Ejecutivo Nacional reportó saldos en cuentas por pagar con antigüedad mayor a un año generadas en el ejercicio 2017, por un monto de 22 millones, las cuales no habían sido cubiertas en diciembre del 2018.

Por una razón similar, pero por adeudos del 2016 por más de 20 millones de pesos, se le impondrá una multa por 27 millones de pesos.

Al menos 15 irregularidades tienen sanciones entre los 10 millones y los 33 millones.

Por ejemplo, se le castigará con 15 millones 977 mil por omitir diversos gastos de la campaña presidencial, entre ellos uno por la contratación de un call center al que le pagaron 10 millones 651 mil pesos.

Otra de las multas es por 17 millones 251 mil, por no destinar 11 millones 500 mil pesos del financiamiento ordinario para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres.

Al PRI se le busca sancionar con 103 millones de pesos. Entre las irregularidades más severas está una por 16 millones 835 mil pesos, pues el Comité Ejecutivo Nacional reportó egresos por concepto de toner's y cartuchos por 8 millones 417 mil pesos, lo cual, consideró la Unidad Técnica de Fiscalización, "carece de veracidad".

Otra multa es por 11 millones 42 mil pesos por deudas a proveedores del 2016 y 2017 por 2 millones 444 mil y un pasivo contable del 2016 que no reconocía por 7 millones 361 mil pesos.

El organismo también acusa al partido de no presentar resultados de la investigación "Diagnóstico sobre la Violencia Política en razón de Género contra candidatas del PRI", en el que gastó 2 millones 700 mil pesos.

Mientras que el PAN tiene 264 sanciones que suman 71 millones 571 mil pesos. Por ejemplo, presentó 54 avisos de contratación de forma extemporánea por un monto de 51 millones de pesos.

La mayoría de los partidos omitieron entregar comprobantes fiscales XML, no reportaron eventos, pintura de bardas, cursos o pago por publicidad. Además de recibir donaciones de terceros superiores a las establecidas en la ley.

Dentro del total de la multa, la más alta es por 5 millones 552 mil pesos por reportar 12 investigaciones que "no cuentan con los elementos mínimos para ser consideradas como tal", y por las que se pagó 3 millones 701 mil pesos.

El Consejo General del INE aprobará dichos informes en su sesión del próximo 6 de noviembre, por lo que la Unidad Técnica aún está actualizando los reportes, que también incluyen a los partidos desaparecidos Encuentro Social y Nueva Alianza.