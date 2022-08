Aunque Corte tumbe militarización de GN, yo ya cumplí: AMLO

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que aunque la Suprema Corte de Justicia tumbe su propuesta para que la Guardia Nacional dependa administrativa y operativamente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), aseguró que él ya cumplió con su labor.

El mandatario recordó que este 1 de septiembre enviará una iniciativa preferente en materia de Guardia Nacional (GN) que será legal, no constitucional.

"Preferente para que se decida y que los que no estén de acuerdo y consideren inconstitucional vayan a la Corte y que ahí se decida. Pero yo no me voy a quedar con los brazos cruzados, tengo la responsabilidad de que haya paz y que haya tranquilidad".

"Si el Poder Legislativo y el Poder Judicial opinan lo contrario, pues yo ya cumplí y se acata lo que digan el Poder Legislativo y el Poder Judicial porque somos independientes, como no se había visto en la historia", dijo.

El tabasqueño defendió su propuesta de militarizar la Guardia Nacional al asegurar que las Fuerzas Armadas cuentan con el respaldo de la gente.

"No hay necesidad, es cosa de ver las encuestas del INEGI, pero además se puede hacer una consulta y se pueden hacer encuestas y casi el 80 por ciento de los mexicanos le tienen confianza a la Semar y la Sedena", dijo al mostrar una gráfica con los índices de aceptación de las Fuerzas Armadas.

"Hay que tomar en cuenta la opinión del pueblo, no solo de los expertos, de las gentes, qué opinión tiene el pueblo de las Fuerzas Armadas".