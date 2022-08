Busca reparación del daño tras 17 años en prisión preventiva

Ciudad de México.- "Habrá una reparación si la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) determina dejar sin efecto toda esta mentira", afirmó Daniel García, desde el Estado de México, con un dispositivo electrónico que le impide viajar a Brasil para ser escuchado por los jueces del Tribunal.

La Corte IDH celebró ayer la audiencia pública del "Caso García Rodríguez y Otro vs. México", relacionado con la responsabilidad internacional del Estado mexicano por las torturas, violaciones al debido proceso y a la libertad personal en contra de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz, quienes permanecieron detenidos en prisión preventiva por más de 17 años.

El Tribunal Interamericano admitió el caso en 2021; en mayo pasado, el juez de Primera Instancia del Poder Judicial del Estado de México, con sede en Tlalnepantla, dictó sentencia condenatoria de 35 años de prisión a ambos por el delito de homicidio calificado en agravio de María de los Ángeles Tamez.

La decisión se encuentra en apelación y no sería anulada directamente por la Corte IDH, detalló Simón Hernández, abogado del Colectivo Pena Sin Culpa.

"Tendría que ser un mecanismo interno que, en cumplimiento de una condena de la Corte Interamericana, se anulara por alguna vía ordinaria o extraordinaria con sede interna.

"Lo que la Corte puede decirnos es que ese proceso nunca debió darse, porque se les detuvo sin elementos, se les fabricaron pruebas en el arraigo, fueron procesados bajo tortura, no se les garantizó el derecho a la defensa () ese cúmulo de irregularidades invalidan de origen un proceso. La forma de remediarlo sería una condena, una declaración de violaciones continuadas", puntualizó.

Daniel García señaló que espera tres cosas de la Corte Interamericana.

"Primero, justicia para mis familiares que fueron acusados falsamente, (...) mi padre, mis hermanos, mis primos, arraigados, consignados y encarcelados.

"Segundo, que no se vuelva a repetir eso, en ningún caso, porque yo tuve el tiempo, la forma, las agallas para haber soportado 20 años y estar frente a un tribunal internacional (...) y tercero, (...) que me regresen exactamente dónde estaba yo parado hace 20 años, que me digan dónde está mi patrimonio", destacó.