Niega AMLO ideologización de educación

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que nuevo plan de estudios, que se implementará a partir de octubre, contemple una ideologización de la educación como acusan los "conservadores".

Indicó que no se perjudicará a maestros ni a alumnos.

PUBLICIDAD

"El nuevo plan de estudios si entraría en vigor, pero eso no significa perjudicar a maestros y alumnos, y si hubo consulta para elaboración del plan, lo que sucede es que los medios de información, lo que siempre sucede, están en contra de nosotros, la mayoría, entonces inventan y calumnian", señaló en conferencia mañanera.

"A los conservadores les molesta educación pública. No les gustan los libros de texto. Cuando el presidente López Mateos decidió que iban a haber libros de texto hubieron manifestaciones del conservadurismo en contra, querían que la educación se convirtiera en un privilegio, no era un derecho, pero de lo que es Mateos a la fecha los libros de texto pues han ayudado mucho en el aprendizaje, la enseñanza, cuando empezaron a entregarse a todos los pueblos, entonces eso ya sabemos que eso no les gusta. Y agreguen que no les gusta nada absolutamente nada de lo que nosotros proponemos. Lo que queremos es que sea una educación científica y al mismo tiempo humanista".

La Secretaría de Educación Pública (SEP) presentó la semana pasada el nuevo Plan de Estudios para Educación que busca combatir el colonialismo, el patriarcado, el mercantilismo y limitar la educación a sólo cubrir perfiles laborales.

El plan, que fue publicado en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), consta de cuatro componentes: Formación docente, codiseño de programas de estudio a cargo de maestras y maestros, desarrollo de estrategias nacionales, así como transformación administrativa y de gestión.

Pero el nuevo proyecto no está listo para llevarlo a todas las aulas, ni se plantea un periodo de capacitación para los maestros. Además no se han dado a conocer las escuelas participantes.