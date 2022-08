Preocupa a congresistas de EU violencia y militarización en México

Ciudad de México.— En visita oficial al país, congresistas de Estados Unidos externaron su preocupación sobre la violencia e inseguridad que se registra en varias entidades y su reserva sobre la militarización de la Guardia Nacional.

En conferencia ofrecida en la Embajada estadounidense, el congresista demócrata de origen mexicano, Jesús "Chuy" García, dijo que se reunieron con autoridades mexicanas y con organizaciones de la sociedad civil.

"Hemos compartido con los representantes del Gobierno mexicano nuestra gran preocupación por la violencia que afecta a diferentes sectores de la población mexicana, el temor que esto crea en la sociedad, la amenaza que representa para el avance de la democracia y, por supuesto, la inseguridad que causa", señaló.

García, quien nació en Durango y a los 10 años emigró a Estados Unidos, recordó que él ha sido escéptico sobre el papel militar de la Guardia Nacional, por lo que, dijo, esta visita servirá para conocer más sobre esta propuesta de la Administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

"En lo particular yo he expresado mi preocupación de la militarización de la Guardia Nacional en pronunciamientos que he hecho anteriormente y también he hecho pronunciamientos públicos con respecto a preocupaciones que yo tengo con respecto a la violación a derechos humanos, así como la inseguridad que existe para la prensa en México", manifestó.

"Así es que hemos compartido con los representantes del Gobierno esas preocupaciones y vamos a seguir monitoreando y dialogando al respecto".

García forma parte de una pequeña comitiva de congresistas demócratas que está de visita en el país como parte del bicentenario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos.

Los otros dos legisladores que lo acompañan son el senador de Connecticut, Chris Murphy, y la congresista por Missouri, Cori Bush.

En la conferencia, Murphy dijo que buscan promover una mayor cooperación entre los dos países para atender conjuntamente temas como el tráfico de drogas, especialmente de fentanilo, y el envío clandestino de armas hacia México.

"Hoy en día hay otra sustancia, por así decirlo, otra toxina, que está invadiendo, en este caso de Estados Unidos a México, que es el tráfico de armas, es un asunto que en los últimos meses se ha convertido en un asunto de gran prioridad para los dos países", resaltó.

"Una buena noticia en esto, es que Estados Unidos ya está aprobando un nuevo cambio en la ley, sobre todo para prohibir el tráfico federal de armas y también controlar la compra de armas, lo cual puede ayudar a prevenir este tráfico que viene a México y que causa mucha violencia en este país".

En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que la delegación estadounidense sostuvo un encuentro con el canciller Marcelo Ebrard y otros altos funcionarios de la dependencia.

"México reiteró la importancia de frenar el tráfico de armas, no sólo a nivel gubernamental en cuanto control y sanciones para consumidores de armas, sino a buscar que las empresas de armas de fuego se responsabilicen sobre sus productos traficados ilícitamente a nuestro país, enfatizando la importancia de acciones como el litigio emprendido por esta Cancillería en contra de las empresas productoras de armas en Estados Unidos", indicó.