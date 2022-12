Asume Salomón Jara en Oaxaca: 'se acabó el saqueo'

Oaxaca.- Salomón Jara tomó protesta como gobernador de Oaxaca ante el Pleno de la LXV Legislatura del Estado en medio de promesas para acabar con la corrupción y atender a los más pobres.

"Valoro de corazón el cariño y la confianza que me otorgaron, no les voy a fallar. Con su voto cientos de miles de ciudadanas y ciudadanos expresaron un claro mandato: construir un Gobierno del pueblo y para el pueblo y así será", expresó Jara.

"Se acabó el saqueo", dijo en referencias a los Gobiernos anteriores, "hoy comienza una nueva etapa en la historia de Oaxaca, ha sido un largo camino, décadas de lucha, resistencia y esperanza, siglos de corrupción y desigualdad, pero ese pasado difícil, complejo, duro, es también el que nos permite estar aquí y nos da la oportunidad de construir un mejor futuro a todas las oaxaqueñas y oaxaqueños".

Entre aplausos, porras y tambora, el morenista tomó posesión de la Gubernatura para el periodo 2022 a 2028.

"Es un honor estar con Salomón", gritaron los invitados.

El ahora nuevo mandatario saludó uno a uno a los asistentes a la ceremonia, incluido su Gabinete.

Ante 39 de 42 diputados, Jara se comprometió a cumplir "fiel y patrióticamente con sus deberes mirando por el bien y la prosperidad de la Unión y del Estado y si no lo hiciere así que la Nación y el Estado me lo demanden".

Jara enfocó su discurso en hacer un Gobierno transparente y austero.

"No habrá lujos ni doble moral, al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie. Se acabaron los privilegios para unos cuantos a costa del patrimonio del pueblo de Oaxaca. Ahora, el Gobierno no estará al servicio de las élites ni de ninguna familia, no permitiremos que sigan viniendo y otros lugares aprovecharse de la bondad de nuestro pueblo", dijo en su mensaje.

"Nosotros no venimos a robar, venimos a servirle a nuestro pueblo, ese es mi sueño colectivo, un pueblo y que hoy inicia su transformación. Los invito a todos a todos a trabajar para reducir la justicia y cerrar las brechas de desigualdad que laceran a nuestro pueblo, la pobreza no es nuestro destino, construyamos un nuevo futuro".

Anticipó que en los siguientes días presentará ante el Congreso un paquete de iniciativas que conformarán la agenda legislativa para la transformación de Oaxaca

"Presentaré una la ley de austeridad republicana para nosotros, para Oaxaca. No puede haber Gobierno rico con pueblo pobre, una reforma en materia de revocación de mandato, a los 3 años de nuestro mandato en Oaxaca nos someteremos a la consideración del pueblo, el pueblo pone y el pueblo quita, una reforma en materia de consulta popular, democracia participativa para mandar obedeciendo como lo hacen nuestras comunidades, nuestros pueblos originarios", indicó.

También anunció reformas en materia de transparencia y anticorrupción.

"Nuestro pueblo merece un Gobierno ético, honesto, reformas en materia de paridad que promoverá la igualdad de género, ley de desplazamiento forzado interno, los derechos humanos como guía, reformas para el fortalecimiento y la democratización del Poder Judicial, justicia pronta y expedita y cercana al pueblo, reformas en materia de inteligencia patrimonial, que nunca funcionarios o delincuentes de cuello blanco se enriquezcan a costa del pueblo", enlistó.

Como a nivel federal, también anticipó que promoverá reformas para crear una instancia y un procedimiento especial para devolverle al pueblo lo robado.

Entre los invitados al Congreso estatal, ubicado en el Municipio de San Raymundo Jara, asistieron la Gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado; los mandatarios de Veracruz y Tamaulipas, Cuitláhuac García y Américo Villarreal; y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

Una banda de guerra del Ejército de la 28 Zona Militar, encargada de ejecutar marchas castrenses para el acompañamiento de ceremonias oficiales, consignó la toma de protesta.

En la víspera se registró una cena organizada por Jara a la que asistió el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado.

Como representante del Ejecutivo federal asistió Leticia Ramírez, titular de la SEP.

También figuró en el reparto de abrazos y saludos el exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco; Gerardo Fernández Noroña, diputado federal y dirigente nacional del PT, y legisladores federales.

La LXV Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca aprobó un acuerdo parlamentario mediante el cual renovó la integración de distintas Comisiones Permanentes.