Asume Lezama en Quintana Roo; ofrece no permitir corrupción

Chetumal.- Mara Lezama asumió este domingo la gubernatura de Quintana Roo, convirtiéndose en la primera mujer en tomar las riendas de la entidad, y ofreció que en su administración no serán tolerados los negocios al amparo del poder público.

Lezama se desempeñaba como Alcaldesa de Cancún y se presentó a las elecciones como abanderada de la coalición Morena-PT-PVEM, siendo este último partido el que lleva mano en muchas decisiones de este proyecto de Gobierno.

PUBLICIDAD

La figura de Jorge Emilio González, "El Niño Verde", se encuentra detrás de la gestión de Lezama y al menos cinco puestos claves del gabinete responden directamente al controversial exdirigente del PVEM, vinculado a actos de corrupción.

Los nuevos secretarios de Finanzas, Desarrollo Urbano, Desarrollo Social, Infraestructura y Trabajo quedaron en manos del Verde, subordinados al "Niño Verde". Se trata de áreas que manejan el mayor presupuesto estatal e inciden en los asuntos fundamentales de la entidad.

"La corrupción es nuestro principal reto. Con apego a mis convicciones, me comprometo a no permitir que se hagan negocios al amparo del poder público, no voy a tolerar ninguna acto de corrupción, que los amigos o familiares del poder se sirvan de las influencias", ofreció Mara Lezama, tras rendir protesta al cargo en el Congreso de Quintana Roo, en Chetumal.

A la ceremonia acudieron el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el Mandatario saliente, Carlos Joaquín González, así como los mandatarios morenistas de la CDMX, Claudia Sheinbaum; Hidalgo, Julio Menchaca; Campeche, Layda Sansores; Tabasco, Carlos Merino; Morelos, Cuauhtémoc Blanco; Veracruz, Cuitláhuac García; y el electo de Oaxaca, Salomón Jara.

De los ocho exmandatarios de Quintana Roo, además de Carlos Joaquín González, acudieron Jesús Martínez, el primer mandatario de la entidad en 1975; así como los priistas Miguel Borge y Joaquín Hendricks.

La mandataria Mara Lezama dedicó un mensaje de casi una hora a gobernador con austeridad, con una administración centrada en abatir la desigualdad y la pobreza, generar desarrollo con igualdad y empoderar a las mujeres.

La gobernadora Lezama portaba un vestido blanco, como la mayoría de los invitados.

La nueva gobernadora rompe fin a una hegemonía de mandatarios originarios de Chetumal y Cozumel, y es la primera que no militó en el PRI antes de asumir sus funciones.

Lezama convocó a sus funcionarios y todos los sectores de la sociedad a la construcción de un Nuevo Acuerdo para el Desarrollo y Bienestar del Quintana Roo, el cual, dijo, se convertirá en la principal herramienta para hacerle frente al rezago que vive la entidad en distintos frentes, y cumplir con la transformación profunda que demandó la sociedad tras la pasada elección.