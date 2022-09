Sufren vulnerabilidad ante sismos personas con discapacidad

Ciudad de México.- Durante los sismos, las personas con discapacidad son las más vulnerables.

Tardan más en evacuar por la falta de rampas, señalizaciones, alarmas y puntos seguros para silla de ruedas, muletas y bastones.

PUBLICIDAD

Activistas señalaron que tardan entre ocho y 10 minutos en salir, mientras que una persona sin dificultades de movilidad se lleva entre 40 y 60 segundos.

El pasado 19 de septiembre, durante el simulacro de las 12:19 del día, Margarita Garfias, activista y mamá de Carlos, quien se encuentra en silla de ruedas, no pudo resguardarse, ya que el hospital donde se encontraba no contaba con rampas, ni puntos de evacuación libres de escaleras.

"Durante el simulacro, no pudimos acceder al Punto de Reunión más cercano, dentro del IMSS 1, ubicado la Colonia Del Valle. Al preguntar sobre si tenían una brigada de apoyo para evacuar a personas con discapacidad, me dijeron que no.

"Les cuestioné que en un sismo que podíamos hacer, me dijeron que podíamos usar la rampa que da directamente a la calle, que es el cruce de avenidas Gabriel Mancera y Xola, que tiene puestos ambulantes que impiden el libre tránsito", señaló Margarita.

El sismo de 7.7 de magnitud los alcanzó en la calle, por lo que pudieron estar a salvo.

Sin embargo, recordó que durante el fenómeno de 2017 tuvieron que quedarse en su casa, ya que le toma más de 10 minutos en bajar a su hijo en silla de ruedas al punto de reunión.

Por lo que recurrieron a su baño, donde le han dicho que es uno de los puntos más seguros.

"Mi hijo, que está la mayor parte del tiempo en cama, lo envuelvo en una cobija y lo arrastro hasta el baño, donde tenemos una mochila, lámpara.

"Ya sabemos que, si pasa algo grave, no podemos salir como todas las personas", explicó Margarita.

Faltan mecanismos para ayudar a personas con discapacidad

El activista Luis Quintana, quien desde hace 18 años está en silla de ruedas a causa de un accidente automovilístico, coincidió en que los sismos también han sido momentos difíciles.

Durante el 19S, se encontraba en el sexto piso de un edificio por Marina Nacional, en la Alcaldía Miguel Hidalgo y tardó 10 minutos en poder evacuar.

"Ese día fue una cosa horrible. Había tanta gente evacuando por las escaleras de emergencia, que yo no podía pasar, me auxiliaron unas personas, que cargaron mi silla, pero fue como ir en un carrito de feria, peligroso y agarrándose como podía.

"Fui de los últimos en poder salir, debido a que no hay un mecanismo para auxiliar a personas con discapacidad", recordó.